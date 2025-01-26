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Posted 26 января, 12:47

Published 26 января, 12:47

Modified 26 января, 12:49

Updated 26 января, 12:49

В России увеличатся пособия семьям в 2025 году

В России увеличатся пособия семьям в 2025 году

26 января 2025, 12:47
Фото: Изображение Midjourney.
Глава РФ Владимир Путин дал поручения по вопросам соцподдержки семей в 2025 году.

Так, будут внесены коррективы, благодаря которым появятся гарантии женщинам со званием «Мать-героиня», аналогичные гарантиям Героям труда. Постановление об этом есть на портале Кремля.

Кроме того, в наступившем году увеличится выплата по БиР студенткам, которые учатся на очной форме. Данное пособие достигнет уровня МРОТ.

Также поручено принять меры, благодаря которым у авиационных компаний будет возможность предоставлять детям до 12 лет скидки не менее 50 процентов от цены внутренних и международных перелетов.

Помимо этого следует обеспечить актуализацию медосмотров и диспансеризации россиян всех возрастов, а также повысить доступность групп продленного дня в школьных учреждениях.

Напомним, в текущем году в Свердловской области увеличится размер более 100 соцвыплат.

Областные соцвыплаты увеличены для медиков в Свердловской области
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