В России увеличатся пособия семьям в 2025 году

Posted 26 января, 12:47
Published 26 января, 12:47
Modified 26 января, 12:49
Updated 26 января, 12:49
Так, будут внесены коррективы, благодаря которым появятся гарантии женщинам со званием «Мать-героиня», аналогичные гарантиям Героям труда. Постановление об этом есть на портале Кремля.
Кроме того, в наступившем году увеличится выплата по БиР студенткам, которые учатся на очной форме. Данное пособие достигнет уровня МРОТ.
Также поручено принять меры, благодаря которым у авиационных компаний будет возможность предоставлять детям до 12 лет скидки не менее 50 процентов от цены внутренних и международных перелетов.
Помимо этого следует обеспечить актуализацию медосмотров и диспансеризации россиян всех возрастов, а также повысить доступность групп продленного дня в школьных учреждениях.
Напомним, в текущем году в Свердловской области увеличится размер более 100 соцвыплат.