В Свердловскую область снова придет тепло

Posted 26 января, 08:05
Published 26 января, 08:05
Modified 26 января, 08:07
Updated 26 января, 08:07
На территории уральского региона распространится теплый воздух, который придет со стороны юго-запада, рассказал метеоролог в своем Telegram-канале.
Так, 26 января 2025 года в области температура будет в районе -8 градусов. В ближайшие дни будет постепенно становиться теплее. При этом ночью будут сохраняться пониженные температуры.
Напомним, в Свердловской области также прогнозировались перепады температур.