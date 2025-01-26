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Posted 26 января, 08:05

Published 26 января, 08:05

Modified 26 января, 08:07

Updated 26 января, 08:07

В Свердловскую область снова придет тепло

В Свердловскую область снова придет тепло

26 января 2025, 08:05
Фото: Изображение Midjourney.
Синоптик Алексей Пулин рассказал, что в Свердловской области станет теплее до -8 градусов на грядущей неделе.

На территории уральского региона распространится теплый воздух, который придет со стороны юго-запада, рассказал метеоролог в своем Telegram-канале.

Так, 26 января 2025 года в области температура будет в районе -8 градусов. В ближайшие дни будет постепенно становиться теплее. При этом ночью будут сохраняться пониженные температуры.

Напомним, в Свердловской области также прогнозировались перепады температур.

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