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Posted 26 января, 12:00

Published 26 января, 12:00

Modified 26 января, 12:02

Updated 26 января, 12:02

Жители Екатеринбурга недовольны водителями, которые заезжают на пешеходный переход

Жители Екатеринбурга недовольны водителями, которые заезжают на пешеходный переход

26 января 2025, 12:00
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге жители Солнечного микрорайона пожаловались на небрежно паркующихся водителей, которые приезжают на ледовую арену.

По словам одного из местных жителей, автомобилисты портят газон и деревья, а недавно они стали оставлять машины около пешеходных переходов, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

При этом неподалеку есть парковка, где можно оставить транспорт бесплатно с семи часов утра до 17:00.

ГИБДД бездействует, раньше хоть приезжал эвакуатор и был порядок, за последние 3-4 месяца не видели их. Может данный пост, как-то повлияет на ситуацию, — говорит екатеринбуржец.

Напомним, в декабре 2024 года житель Екатеринбурга рассказал, что некоторые автомобилисты в центре города оставляют машины на тротуаре.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Город#Парковка#Екатеринбург#Автомобилисты#Горожане#Пешеходные переходы#Солнечный микрорайон
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