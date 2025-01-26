Жители Екатеринбурга недовольны водителями, которые заезжают на пешеходный переход

Posted 26 января, 12:00
Published 26 января, 12:00
Modified 26 января, 12:02
Updated 26 января, 12:02
По словам одного из местных жителей, автомобилисты портят газон и деревья, а недавно они стали оставлять машины около пешеходных переходов, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
При этом неподалеку есть парковка, где можно оставить транспорт бесплатно с семи часов утра до 17:00.
ГИБДД бездействует, раньше хоть приезжал эвакуатор и был порядок, за последние 3-4 месяца не видели их. Может данный пост, как-то повлияет на ситуацию, — говорит екатеринбуржец.
Напомним, в декабре 2024 года житель Екатеринбурга рассказал, что некоторые автомобилисты в центре города оставляют машины на тротуаре.