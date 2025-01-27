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Posted 27 января, 15:47

Published 27 января, 15:47

Modified 27 января, 15:49

Updated 27 января, 15:49

В Екатеринбурге после рейда у ТЦ «Дирижабль» поймали 11 нелегальных мигрантов

11 мигрантов выдворят из России после рейда силовиков в Екатеринбурге

27 января 2025, 15:47
Фото: Изображение Midjourney.

В Екатеринбурге после рейда у ТЦ «Дирижабль» поймали 11 нелегальных мигрантов

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Мигранты
В Екатеринбурге правоохранители провели масштабный рейд по выявлению иностранных граждан, которые нелегально находятся на территории РФ. 19 человек доставили в отделение, 11 из них грозит депортация.

В Екатеринбурге рядом с торговым центром «Дирижабль» сотрудники правоохранительных органов провели операцию по выявлению нелегальных мигрантов. Проверке подверглись 123 иностранца, часть из которых оказалась причастна к нарушениям законодательства в сфере миграции, сообщили в пресс-службе УМВД России.

Полицейские обследовали места, где массово собираются иностранные граждане. В частности, была проверена территория рядом с ТЦ, а также заведения общественного питания, расположенные в этом районе. В ходе мероприятий было установлено 123 человека, 19 из них доставили в отделение для установления личности и дополнительной проверки по базам данных.

По итогам рейда сотрудники полиции составили 11 административных протоколов. Лица, нарушившие миграционные правила, будут депортированы. В операции приняли участие представители патрульно-постовой службы, Госавтоинспекции, сотрудники миграционного контроля, подразделений по соблюдению административного законодательства, обеспечению правопорядка, а также участковые инспекторы.

В 2024 году в Свердловской области были выявлены и выдворены из России более 4 тысяч мигрантов.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Мигранты#Депортация#Силовики#Правоохранительные органы#Трудовые мигранты#Екатеринбург#Нелегальные мигранты
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