11 мигрантов выдворят из России после рейда силовиков в Екатеринбурге

Полицейские обследовали места, где массово собираются иностранные граждане. В частности, была проверена территория рядом с ТЦ, а также заведения общественного питания, расположенные в этом районе. В ходе мероприятий было установлено 123 человека, 19 из них доставили в отделение для установления личности и дополнительной проверки по базам данных.