11 мигрантов выдворят из России после рейда силовиков в Екатеринбурге

Posted 27 января, 15:47
Published 27 января, 15:47
Modified 27 января, 15:49
Updated 27 января, 15:49
В Екатеринбурге рядом с торговым центром «Дирижабль» сотрудники правоохранительных органов провели операцию по выявлению нелегальных мигрантов. Проверке подверглись 123 иностранца, часть из которых оказалась причастна к нарушениям законодательства в сфере миграции, сообщили в пресс-службе УМВД России.
Полицейские обследовали места, где массово собираются иностранные граждане. В частности, была проверена территория рядом с ТЦ, а также заведения общественного питания, расположенные в этом районе. В ходе мероприятий было установлено 123 человека, 19 из них доставили в отделение для установления личности и дополнительной проверки по базам данных.
По итогам рейда сотрудники полиции составили 11 административных протоколов. Лица, нарушившие миграционные правила, будут депортированы. В операции приняли участие представители патрульно-постовой службы, Госавтоинспекции, сотрудники миграционного контроля, подразделений по соблюдению административного законодательства, обеспечению правопорядка, а также участковые инспекторы.
В 2024 году в Свердловской области были выявлены и выдворены из России более 4 тысяч мигрантов.