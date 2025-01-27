8 лет за взятки получил бывший руководитель больницы из Краснотурьинска

В суде доказали, что в 2024 году осужденный вымогал у подчиненного деньги за то, чтобы тот мог получать дополнительные деньги на работе. Он получил от работника 60 тысяч рублей. Еще один сотрудник за такие же услуги заплатил две тысячи рублей.