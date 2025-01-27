8 лет за взятки получил бывший руководитель больницы из Краснотурьинска

Posted 27 января, 14:34
Published 27 января, 14:34
Modified 27 января, 14:36
Updated 27 января, 14:36
В суде доказали, что в 2024 году осужденный вымогал у подчиненного деньги за то, чтобы тот мог получать дополнительные деньги на работе. Он получил от работника 60 тысяч рублей. Еще один сотрудник за такие же услуги заплатил две тысячи рублей.
В Следственном комитете пояснили, что задержание экс-руководителя было проведено с поличным. Теперь он, по решению суда, отправится в колонию общего режима на восемь лет.
Сыщики, зафиксировав факт непосредственной передачи денег, в дальнейшем помогли коллегам из регионального СКР установить иные эпизоды в деятельности обвиняемого, — рассказал начальник пресс-службы регионального МВД полковник Валерий Горелых.
Напомним, что за коррупцию в СИЗО отправлен бывший министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.