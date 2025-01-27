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Posted 27 января, 14:34

Published 27 января, 14:34

Modified 27 января, 14:36

Updated 27 января, 14:36

8 лет за взятки получил бывший руководитель больницы из Краснотурьинска

8 лет за взятки получил бывший руководитель больницы из Краснотурьинска

27 января 2025, 14:34
Фото: Изображение Midjourney.
На восемь лет отправится в тюрьму бывший руководящий сотрудник больницы Краснотурьинска за взяточничество в значительном размере и вымогательство. Кроме того, его обязали выплатить штраф.

В суде доказали, что в 2024 году осужденный вымогал у подчиненного деньги за то, чтобы тот мог получать дополнительные деньги на работе. Он получил от работника 60 тысяч рублей. Еще один сотрудник за такие же услуги заплатил две тысячи рублей.

В Следственном комитете пояснили, что задержание экс-руководителя было проведено с поличным. Теперь он, по решению суда, отправится в колонию общего режима на восемь лет.

Сыщики, зафиксировав факт непосредственной передачи денег, в дальнейшем помогли коллегам из регионального СКР установить иные эпизоды в деятельности обвиняемого, — рассказал начальник пресс-службы регионального МВД полковник Валерий Горелых.

Напомним, что за коррупцию в СИЗО отправлен бывший министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

412 коррупционных преступлений выявлено в 2024 году в Свердловской области
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#Евгения Сафина#Происшествия#Следственный комитет#Больница#Суд#Краснотурьинск#Полиция#Взятка#18+#Екатеринбург
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