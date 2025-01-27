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Posted 27 января, 09:14

Published 27 января, 09:14

Modified 27 января, 09:16

Updated 27 января, 09:16

Администрация Туринского округа обеспечит рекультивацию полигона ТКО

Администрация Туринского округа обеспечит рекультивацию полигона ТКО

27 января 2025, 09:14
Фото: 1MI.
Суд обязал администрацию Туринского округа и организацию «Теплосеть» обеспечить рекультивацию полигона ТКО.

Почти в двух километрах от Туринска работает полигон ТКО, которые принимает «Теплосеть». При этом эксплуатировать полигон не разрешается с 2019 года, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Надзорное ведомство отправило в суд заявление о том, чтобы признать незаконной деятельность «Теплосети» и бездействие мэрии района. Суд, рассмотрев обращение, удовлетворил его и обязал в течение трех лет рекультивировать полигон.

Напомним, в Свердловской области некоторые компании по вывозу ТКО были оштрафованы за несвоевременную очистку контейнерных территорий.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Прокуратура#Свердловская область#Суд#Администрация#Компания#Полигон#Эксплуатация#Екатеринбург#ТКО
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