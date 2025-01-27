Администрация Туринского округа обеспечит рекультивацию полигона ТКО

Posted 27 января, 09:14
Published 27 января, 09:14
Modified 27 января, 09:16
Updated 27 января, 09:16
Почти в двух километрах от Туринска работает полигон ТКО, которые принимает «Теплосеть». При этом эксплуатировать полигон не разрешается с 2019 года, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Надзорное ведомство отправило в суд заявление о том, чтобы признать незаконной деятельность «Теплосети» и бездействие мэрии района. Суд, рассмотрев обращение, удовлетворил его и обязал в течение трех лет рекультивировать полигон.
Напомним, в Свердловской области некоторые компании по вывозу ТКО были оштрафованы за несвоевременную очистку контейнерных территорий.