Агрессивный таксист напал на юношу в Екатеринбурге и заявил об избиении

В Екатеринбурге мать 16-летнего юноши рассказала о таксисте, который избил ее сына за то, что у него не получалось оплатить проезд. При этом водитель заявил в полицию, что он сам пострадал от ударов несовершеннолетнего и требует компенсацию морального ущерба в 200 тысяч рублей.

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