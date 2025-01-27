Агрессивный таксист напал на юношу в Екатеринбурге и заявил об избиении

Posted 27 января, 11:38
Published 27 января, 11:38
Modified 27 января, 11:40
Updated 27 января, 11:40
По словам матери, ее сын поехал на такси к бабушке в феврале 2024 года. С водителем он договорился, что деньги переведет на карту. Однако, случился сбой в платежной системе. Ребенок думал, что расплатился, вышел из машины. Таксист догнал его, вернул в автомобиль и стал грубить.
Далее, как рассказала мать Ура.ру, водитель ударил сына и потребовал двойную плату за проезд. Завязался конфликт, в ходе которого школьник сам стукнул таксиста. В итоге, в отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело, а водитель подал иск в 200 тысяч за возмещение морального вреда.
Напомним, что в Екатеринбурге таксисты не хотят работать из-за низких тарифов.