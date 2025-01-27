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Posted 27 января, 11:38

Published 27 января, 11:38

Modified 27 января, 11:40

Updated 27 января, 11:40

Агрессивный таксист напал на юношу в Екатеринбурге и заявил об избиении

Агрессивный таксист напал на юношу в Екатеринбурге и заявил об избиении

27 января 2025, 11:38
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге мать 16-летнего юноши рассказала о таксисте, который избил ее сына за то, что у него не получалось оплатить проезд. При этом водитель заявил в полицию, что он сам пострадал от ударов несовершеннолетнего и требует компенсацию морального ущерба в 200 тысяч рублей.

По словам матери, ее сын поехал на такси к бабушке в феврале 2024 года. С водителем он договорился, что деньги переведет на карту. Однако, случился сбой в платежной системе. Ребенок думал, что расплатился, вышел из машины. Таксист догнал его, вернул в автомобиль и стал грубить.

Далее, как рассказала мать Ура.ру, водитель ударил сына и потребовал двойную плату за проезд. Завязался конфликт, в ходе которого школьник сам стукнул таксиста. В итоге, в отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело, а водитель подал иск в 200 тысяч за возмещение морального вреда.

Напомним, что в Екатеринбурге таксисты не хотят работать из-за низких тарифов.

В Екатеринбурге резко выросли цены на такси
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