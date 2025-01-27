Автор песни «Вечной молодой, вечно пьяный» попал в СИЗО Екатеринбурга

Posted 27 января, 15:12
Published 27 января, 15:12
Modified 27 января, 15:14
Updated 27 января, 15:14
Преступление было совершено с применением оружия, пишет Ural Mash.
По решению суда Бурдин будет ждать итогов расследования за решеткой. По решению суда он останется в СИЗО до 11 февраля.
Владимир Бурдин — российский музыкант, композитор и один из основателей культовой рок-группы «Смысловые галлюцинации». Родился в Свердловске, где и начал свою музыкальную карьеру в 1989 году. Вместе с Сергеем Бобунцом он участвовал в создании коллектива, который впоследствии стал одним из символов уральской рок-сцены.
Группа получила известность благодаря глубоким текстам и уникальному звучанию, а такие песни, как «Вечно молодой» и «Зачем топтать мою любовь», стали хитами. Владимир Бурдин отвечал за гитарные партии и участвовал в создании многих композиций. После ухода из группы Бурдин занимался сольными проектами и другими музыкальными инициативами, значительно повлияв на развитие российской рок-музыки.
Ранее в СИЗО отправили тренера по плаванию из Екатеринбурга, которого воспитанница обвинила в сексуальных домогательствах.