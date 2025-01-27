Автор песни «Вечной молодой, вечно пьяный» попал в СИЗО Екатеринбурга

Владимир Бурдин — российский музыкант, композитор и один из основателей культовой рок-группы «Смысловые галлюцинации». Родился в Свердловске, где и начал свою музыкальную карьеру в 1989 году. Вместе с Сергеем Бобунцом он участвовал в создании коллектива, который впоследствии стал одним из символов уральской рок-сцены.