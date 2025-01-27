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Posted 27 января, 15:12

Published 27 января, 15:12

Modified 27 января, 15:14

Updated 27 января, 15:14

В Екатеринбурге в СИЗО оказался автор песни «Вечной молодой, вечно пьяный»

Автор песни «Вечной молодой, вечно пьяный» попал в СИЗО Екатеринбурга

27 января 2025, 15:12
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге в СИЗО оказался автор песни «Вечной молодой, вечно пьяный»

Легендарного рокера Владимира Бурдина взяли под стражу в Екатеринбурне за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Преступление было совершено с применением оружия, пишет Ural Mash.

По решению суда Бурдин будет ждать итогов расследования за решеткой. По решению суда он останется в СИЗО до 11 февраля.

Владимир Бурдин — российский музыкант, композитор и один из основателей культовой рок-группы «Смысловые галлюцинации». Родился в Свердловске, где и начал свою музыкальную карьеру в 1989 году. Вместе с Сергеем Бобунцом он участвовал в создании коллектива, который впоследствии стал одним из символов уральской рок-сцены.

Группа получила известность благодаря глубоким текстам и уникальному звучанию, а такие песни, как «Вечно молодой» и «Зачем топтать мою любовь», стали хитами. Владимир Бурдин отвечал за гитарные партии и участвовал в создании многих композиций. После ухода из группы Бурдин занимался сольными проектами и другими музыкальными инициативами, значительно повлияв на развитие российской рок-музыки.

Ранее в СИЗО отправили тренера по плаванию из Екатеринбурга, которого воспитанница обвинила в сексуальных домогательствах.

Обвиняемый в убийстве 30-летней давности в Каменске-Уральском отправлен в СИЗО
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#Дарья Бобровицкая#Уголовное дело#Обвинение#СИЗО#Музыкант#Екатеринбург
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