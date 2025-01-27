Что съесть, если очень грустно: эти продукты прогонят зимнюю хандру

Posted 27 января, 11:40
Published 27 января, 11:40
Modified 27 января, 11:42
Updated 27 января, 11:42
Диетологи утверждают, что правильно подобранное питание творит чудеса — серая хандра улетает безвозвратно и уступает место яркому и солнечному настроению.
Итак, что же съесть, если очень грустно? Зимой организм особенно нуждается в питательных веществах и «правильных» продуктах. Специалисты утверждают, что питание напрямую влияет на уровень серотонина — гормона счастья. Вот список того, что спасет вас в трудные моменты.
Наверное, вы уже догадываетесь, что темный шоколад — чемпион по борьбе с плохим настроением. Но важно выбирать продукт с содержанием какао не менее 70%. Какао-бобы богаты магнием и антиоксидантами, которые снижают уровень стресса и дают нам ощущение покоя.
Любые сладости улучшают психоэмоциональное состояние человека. Благодаря лакомствам человек получает три необходимых для хорошего настроения компонента: сахар, жир и соль, — считает известный диетолог Михаил Гинзбург.
Миндаль, грецкие орехи и семена льна содержат омега-3 жирные кислоты. Они улучшают когнитивные функции и помогают нормализовать эмоциональный фон.
Диетологи называют их «природным антидепрессантом». Богатые витамином B6, они поддерживают нервную систему и повышают уровень серотонина.
Скумбрия, лосось, сардины — это кладезь витамина D, который в зимние месяцы особенно недостает. Удивительно, но именно он помогает справляться с депрессией.
Доктор Роберт Сомер утверждает, что среди людей, в чьем рационе всегда присутствует семга, сельдь, сардины или скумбрия, самый низкий уровень депрессии в мире. Ничего себе! Особенно эффективно потребление рыбы разгоняет тоску у мужчин, одаривая их кровь фолиевой кислотой. А витамин В12 так же, как в случае с устрицами, устраняет симптомы «ничегонеделания» у женщин, — пишут эксперты портала о полезной еде и кулинарии Povarenok.
По словам Михаила Гинзбурга, важно разнообразить рацион продуктами, богатыми белком и витаминами. По его мнению, яйца и кисломолочные изделия отлично борются с тоской. Они стимулируют выработку серотонина и помогают оставаться бодрыми. А телевдущая Елена Малышева в одной из своих передач отметила, что цитрусовые (апельсины, грейпфруты) не только укрепляют иммунитет, но и заставляют ваше настроение «светиться».
Питание — это не только вопрос физического здоровья, но и хорошего состояния психики. Если вдруг день выдался пасмурным и чувство грусти накрыло вас с головой, вспомните о волшебных продуктах, которые наполнят энергией и радостью. Как бы то ни было, забота о себе начинается с того, что у вас лежит в тарелке. И, да, больше улыбайтесь!
Ранее мы рассказали вам о «солнечной» приправе, которая изменит к лучшему вкус поднадоевших блюд.