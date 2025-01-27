Что съесть, если очень грустно: эти продукты прогонят зимнюю хандру

Питание — это не только вопрос физического здоровья, но и хорошего состояния психики. Если вдруг день выдался пасмурным и чувство грусти накрыло вас с головой, вспомните о волшебных продуктах, которые наполнят энергией и радостью. Как бы то ни было, забота о себе начинается с того, что у вас лежит в тарелке. И, да, больше улыбайтесь!