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Posted 27 января, 11:40

Published 27 января, 11:40

Modified 27 января, 11:42

Updated 27 января, 11:42

Что съесть, если очень грустно: эти продукты прогонят зимнюю хандру

Что съесть, если очень грустно: эти продукты прогонят зимнюю хандру

27 января 2025, 11:40
Фото: 1MI.
Рубрика
Еда и напитки
С наступлением зимы многие сталкиваются с усталостью, апатией и чувством грусти. Виной тому может быть недостаток солнечного света, низкие температуры и нехватка витаминов в организме. Но знаете ли вы, что продукты, которые мы едим, способны повлиять на наше настроение?

Диетологи утверждают, что правильно подобранное питание творит чудеса — серая хандра улетает безвозвратно и уступает место яркому и солнечному настроению.

Итак, что же съесть, если очень грустно? Зимой организм особенно нуждается в питательных веществах и «правильных» продуктах. Специалисты утверждают, что питание напрямую влияет на уровень серотонина — гормона счастья. Вот список того, что спасет вас в трудные моменты.

Шоколад — сладкий спаситель от меланхолии

Наверное, вы уже догадываетесь, что темный шоколад — чемпион по борьбе с плохим настроением. Но важно выбирать продукт с содержанием какао не менее 70%. Какао-бобы богаты магнием и антиоксидантами, которые снижают уровень стресса и дают нам ощущение покоя.

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Любые сладости улучшают психоэмоциональное состояние человека. Благодаря лакомствам человек получает три необходимых для хорошего настроения компонента: сахар, жир и соль, — считает известный диетолог Михаил Гинзбург.

Орехи и семена

Миндаль, грецкие орехи и семена льна содержат омега-3 жирные кислоты. Они улучшают когнитивные функции и помогают нормализовать эмоциональный фон.

Бананы — фрукт радости

Диетологи называют их «природным антидепрессантом». Богатые витамином B6, они поддерживают нервную систему и повышают уровень серотонина.

Жирная рыба

Скумбрия, лосось, сардины — это кладезь витамина D, который в зимние месяцы особенно недостает. Удивительно, но именно он помогает справляться с депрессией.

Доктор Роберт Сомер утверждает, что среди людей, в чьем рационе всегда присутствует семга, сельдь, сардины или скумбрия, самый низкий уровень депрессии в мире. Ничего себе! Особенно эффективно потребление рыбы разгоняет тоску у мужчин, одаривая их кровь фолиевой кислотой. А витамин В12 так же, как в случае с устрицами, устраняет симптомы «ничегонеделания» у женщин, — пишут эксперты портала о полезной еде и кулинарии Povarenok.

А если ничего из этого списка не хочется?

По словам Михаила Гинзбурга, важно разнообразить рацион продуктами, богатыми белком и витаминами. По его мнению, яйца и кисломолочные изделия отлично борются с тоской. Они стимулируют выработку серотонина и помогают оставаться бодрыми. А телевдущая Елена Малышева в одной из своих передач отметила, что цитрусовые (апельсины, грейпфруты) не только укрепляют иммунитет, но и заставляют ваше настроение «светиться».

Питание — это не только вопрос физического здоровья, но и хорошего состояния психики. Если вдруг день выдался пасмурным и чувство грусти накрыло вас с головой, вспомните о волшебных продуктах, которые наполнят энергией и радостью. Как бы то ни было, забота о себе начинается с того, что у вас лежит в тарелке. И, да, больше улыбайтесь!

Ранее мы рассказали вам о «солнечной» приправе, которая изменит к лучшему вкус поднадоевших блюд.

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