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Posted 27 января, 11:41

Published 27 января, 11:41

Modified 27 января, 11:43

Updated 27 января, 11:43

Девушка в Екатеринбурге пожаловалась на большую очередь в поликлинике

Девушка в Екатеринбурге пожаловалась на большую очередь в поликлинике

27 января 2025, 11:41
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге местная жительница пожаловалась на большую очередь в поликлинике №1 на прием к терапевту.

Девушка пришла на прием со своей бабушкой, которая не может ходить, а также болеет онкологией. По ее словам, им пришлось сидеть в очереди почти два часа, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

У бабушки последняя стадия онкологии, мы пытаемся попасть за рецептом на льготные лекарства (так бы обратились в платную клинику, если бы не нуждались в получении рецепта). Ранее обращались в местный колл-центр, там вообще кошмар: хамят, кладут трубки не решив вопрос, — говорит екатеринбурженка.

Напомним, в Нижнем Тагиле местные жители пожаловались на большие очереди в травмпункте поликлиники №2, который располагается на Комсомольской улице. Своей очереди приходится ждать по два часа.

В Екатеринбурге возле КРК «Уралец» выстроились огромные очереди
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#Елизавета Зиборова#Общество#Очередь#Жалоба#Поликлиника#Пациенты#Девушка#Екатеринбург#Инцидент
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