Девушка в Екатеринбурге пожаловалась на большую очередь в поликлинике

Posted 27 января, 11:41
Published 27 января, 11:41
Modified 27 января, 11:43
Updated 27 января, 11:43
Девушка пришла на прием со своей бабушкой, которая не может ходить, а также болеет онкологией. По ее словам, им пришлось сидеть в очереди почти два часа, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».
У бабушки последняя стадия онкологии, мы пытаемся попасть за рецептом на льготные лекарства (так бы обратились в платную клинику, если бы не нуждались в получении рецепта). Ранее обращались в местный колл-центр, там вообще кошмар: хамят, кладут трубки не решив вопрос, — говорит екатеринбурженка.
Напомним, в Нижнем Тагиле местные жители пожаловались на большие очереди в травмпункте поликлиники №2, который располагается на Комсомольской улице. Своей очереди приходится ждать по два часа.