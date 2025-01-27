Диетологи раскрыли уникальное свойство холодного чая — спортсмены скупают его тоннами

В холодный чай можно добавлять лимон и мяту, которые обогатят вкус напитка и принесут пользу. Лимон — отличный источник витамина С, а мята способствует расслаблению. А вот бутилированного холодного чая лучше избегать: большинство таких напитков содержит сахар или искусственные подсластители, которые могут свести все усилия для похудения к нулю.