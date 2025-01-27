Диетологи раскрыли уникальное свойство холодного чая — спортсмены скупают его тоннами

Posted 27 января, 09:21
Published 27 января, 09:21
Modified 27 января, 09:23
Updated 27 января, 09:23
Зеленый или черный чай богат антиоксидантами — такими как катехины, которые активно участвуют в процессе сжигания жира. А ледяная температура напитка заставляет организм расходовать больше энергии (и, соответственно, калорий) на согревание, что создает эффект дополнительного жиросжигания.
Но работает ли это на практике? Диетологи подтверждают научную основу: регулярное употребление холодного чая может стать частью комплексного плана по снижению веса. Конечно, чуда ждать не стоит — чай не заменит сбалансированного питания и физической активности.
Чтобы добиться результата, важно пить холодный чай регулярно, ноне переборщить. Вот что советуют специалисты:
Диетологи сходятся во мнении: холодный чай действительно может быть союзником в похудении, если пить его правильно. Они объясняют, что напиток ускоряет обмен веществ (особенно зеленый чай за счет кофеина и антиоксидантов), а также способствует выведению лишней жидкости из организма.
Охлажденный чай будет особенно полезен спортсменам (защищает тело от перегрева) и желающим похудеть (для усвоения холодных напитков организму приходится больше трудиться и сжигать больше калорий), — этот факт подтверждает профессиональный титестер (дегустатор чая) Наталья Ларионова, эксперт портала «ТЧК. О трендах за чаем и кофе».
Чтобы достичь максимального эффекта, рекомендуется придерживаться следующего правила: пейте чай охлажденным, но не ледяным, чтобы избежать перегрузки для желудка. А предварительная консультация с врачом не будет лишней, особенно если есть хронические заболевания.
Результаты зависят от множества факторов: общего рациона, активности и метаболизма. В среднем, можно увидеть потерю 1–2 кг за месяц при условии сбалансированного подхода.
В холодный чай можно добавлять лимон и мяту, которые обогатят вкус напитка и принесут пользу. Лимон — отличный источник витамина С, а мята способствует расслаблению. А вот бутилированного холодного чая лучше избегать: большинство таких напитков содержит сахар или искусственные подсластители, которые могут свести все усилия для похудения к нулю.
Холодный чай — это не только вкусный напиток, но и полезный инструмент для желающих расстаться с килограммами. Главное — соблюдать меру, следить за составом и не забывать о других важных составляющих здорового образа жизни.
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