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Posted 27 января, 09:21

Published 27 января, 09:21

Modified 27 января, 09:23

Updated 27 января, 09:23

Диетологи раскрыли уникальное свойство холодного чая — спортсмены скупают его тоннами

Диетологи раскрыли уникальное свойство холодного чая — спортсмены скупают его тоннами

27 января 2025, 09:21
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Еда и напитки
Не секрет, что чай — напиток с массой полезных свойств. Холодный его вариант не только освежает в жаркую погоду, но и способен стимулировать метаболизм. Диетологи рассказали, как это работает.

Зеленый или черный чай богат антиоксидантами — такими как катехины, которые активно участвуют в процессе сжигания жира. А ледяная температура напитка заставляет организм расходовать больше энергии (и, соответственно, калорий) на согревание, что создает эффект дополнительного жиросжигания.

Но работает ли это на практике? Диетологи подтверждают научную основу: регулярное употребление холодного чая может стать частью комплексного плана по снижению веса. Конечно, чуда ждать не стоит — чай не заменит сбалансированного питания и физической активности.

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Как и сколько нужно пить, чтобы похудеть?

Чтобы добиться результата, важно пить холодный чай регулярно, ноне переборщить. Вот что советуют специалисты:

  1. Количество: Выпивайте около 3–4 стаканов холодного несладкого чая в день. Более высокие дозировки могут навредить.
  2. Время: Лучшее время для чая — утро или день. На ночь он может нарушить сон.
  3. Без сахара: Забудьте про сладкие подсластители и сиропы — они сведут на нет все усилия.

Диетологи сходятся во мнении: холодный чай действительно может быть союзником в похудении, если пить его правильно. Они объясняют, что напиток ускоряет обмен веществ (особенно зеленый чай за счет кофеина и антиоксидантов), а также способствует выведению лишней жидкости из организма.

Охлажденный чай будет особенно полезен спортсменам (защищает тело от перегрева) и желающим похудеть (для усвоения холодных напитков организму приходится больше трудиться и сжигать больше калорий), — этот факт подтверждает профессиональный титестер (дегустатор чая) Наталья Ларионова, эксперт портала «ТЧК. О трендах за чаем и кофе».

Чтобы достичь максимального эффекта, рекомендуется придерживаться следующего правила: пейте чай охлажденным, но не ледяным, чтобы избежать перегрузки для желудка. А предварительная консультация с врачом не будет лишней, особенно если есть хронические заболевания.

Сколько килограммов можно сбросить, если пить холодный чай?

Результаты зависят от множества факторов: общего рациона, активности и метаболизма. В среднем, можно увидеть потерю 1–2 кг за месяц при условии сбалансированного подхода.

Холодный чай заставляет организм трудиться и интенсивнее сжигать калории
Холодный чай заставляет организм трудиться и интенсивнее сжигать калории. Фото: 1MI

В холодный чай можно добавлять лимон и мяту, которые обогатят вкус напитка и принесут пользу. Лимон — отличный источник витамина С, а мята способствует расслаблению. А вот бутилированного холодного чая лучше избегать: большинство таких напитков содержит сахар или искусственные подсластители, которые могут свести все усилия для похудения к нулю.

Холодный чай — это не только вкусный напиток, но и полезный инструмент для желающих расстаться с килограммами. Главное — соблюдать меру, следить за составом и не забывать о других важных составляющих здорового образа жизни.

Ранее эксперты рассказали, с чем лучше всего пить чай, и почему необходимо избегать сладостей.

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