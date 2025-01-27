ДТП под покровом ночи: пенсионера насмерть сбил грузовик на трассе под Екатеринбургом

Posted 27 января, 09:03
Published 27 января, 09:03
Modified 27 января, 09:05
Updated 27 января, 09:05
В полночь 26 января текущего года водитель грузовика Isuzu Forward направлялся по трассе Екатеринбург-Тюмень в столицу Среднего Урала. Навстречу по обочине с левой стороны шел пенсионер 66 лет.
Мужчина за рулем грузовика сбил пожилого пешехода, на котором не было одежды, отражающей свет фар. Из-за полученных травм жизнь мужчины оборвалась на месте ДТП еще до прибытия сотрудников медицинской помощи, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что водитель транспортного средства за 25 лет вождения лишь 4 раза привлекался к административной ответственности. В момент происшествия был в трезвом состоянии.
Почему пенсионер был ночью на трассе и другие детали произошедшего еще выясняются, процессуальное решение будет вынесено позднее.