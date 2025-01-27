ДТП под покровом ночи: пенсионера насмерть сбил грузовик на трассе под Екатеринбургом

Мужчина за рулем грузовика сбил пожилого пешехода, на котором не было одежды, отражающей свет фар. Из-за полученных травм жизнь мужчины оборвалась на месте ДТП еще до прибытия сотрудников медицинской помощи, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.