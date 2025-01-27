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Posted 27 января, 09:03

Published 27 января, 09:03

Modified 27 января, 09:05

Updated 27 января, 09:05

66-летнего мужчину сбил водитель грузовика под Екатеринбургом

ДТП под покровом ночи: пенсионера насмерть сбил грузовик на трассе под Екатеринбургом

27 января 2025, 09:03
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области.

66-летнего мужчину сбил водитель грузовика под Екатеринбургом

26 января в около 12 ночи пенсионер шел по трассе Екатеринбург-Тюмень и его насмерть сбил водитель грузовика.

В полночь 26 января текущего года водитель грузовика Isuzu Forward направлялся по трассе Екатеринбург-Тюмень в столицу Среднего Урала. Навстречу по обочине с левой стороны шел пенсионер 66 лет.

Мужчина за рулем грузовика сбил пожилого пешехода, на котором не было одежды, отражающей свет фар. Из-за полученных травм жизнь мужчины оборвалась на месте ДТП еще до прибытия сотрудников медицинской помощи, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что водитель транспортного средства за 25 лет вождения лишь 4 раза привлекался к административной ответственности. В момент происшествия был в трезвом состоянии.

Почему пенсионер был ночью на трассе и другие детали произошедшего еще выясняются, процессуальное решение будет вынесено позднее.

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