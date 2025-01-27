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Posted 27 января, 10:48

Published 27 января, 10:48

Modified 27 января, 10:50

Updated 27 января, 10:50

Двое мужчин в Екатеринбурге найдены мертвыми в квартире

Двое мужчин в Екатеринбурге найдены мертвыми в квартире

27 января 2025, 10:48
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге нашли мертвыми двух мужчин. Инцидент произошел на улице Репина.

Две пары проводили время вместе в квартире. Вскоре мужчинам стало плохо и им вызвали врачей. Медики выяснили, что у екатеринбуржцев произошло наркотическое отравление. Им поставили уколы, однако ложиться в больницу они не стали, пишет Ура.ру.

После этого девушки ушли на улицу. Когда они вернулись в квартиру — увидели мужчин мертвыми. Они лежали в разных комнатах. Около них были найдены таблетки и небольшие пакеты с неизвестным веществом.

Напомним, в Серове был найден мертвый человек в заброшенной будке за Старым хлебозаводом.

На станции метро в Екатеринбурге обнаружен труп
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