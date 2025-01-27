Двое мужчин в Екатеринбурге найдены мертвыми в квартире

Posted 27 января, 10:48
Published 27 января, 10:48
Modified 27 января, 10:50
Updated 27 января, 10:50
Две пары проводили время вместе в квартире. Вскоре мужчинам стало плохо и им вызвали врачей. Медики выяснили, что у екатеринбуржцев произошло наркотическое отравление. Им поставили уколы, однако ложиться в больницу они не стали, пишет Ура.ру.
После этого девушки ушли на улицу. Когда они вернулись в квартиру — увидели мужчин мертвыми. Они лежали в разных комнатах. Около них были найдены таблетки и небольшие пакеты с неизвестным веществом.
Напомним, в Серове был найден мертвый человек в заброшенной будке за Старым хлебозаводом.