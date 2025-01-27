Экс-сотрудник РЖД из Нижнего Тагила осужден за подделку документов

Posted 27 января, 05:10
Published 27 января, 05:10
Modified 27 января, 05:12
Updated 27 января, 05:12
Свердловчанин, работавший докером-механизатором, в 2023 году несколько раз предоставил ложные отчеты о тратах на проживание в командировках. На самом деле расходы были меньше. Часть суммы сотрудник забирал себе, рассказали в пресс-службе регионального транспортного надзорного ведомства.
В итоге компании был причинен ущерб в размере более 180 тысяч рублей. Обвиняемому назначили 300 часов принудительных работ, а также его обязали вернуть незаконно присвоенные деньги.
Напомним, в Первоуральске бывшему директору «Водоканала» грозит восемь лет тюремного заключения за халатность.