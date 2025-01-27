Экс-сотрудник РЖД из Нижнего Тагила осужден за подделку документов

Свердловчанин, работавший докером-механизатором, в 2023 году несколько раз предоставил ложные отчеты о тратах на проживание в командировках. На самом деле расходы были меньше. Часть суммы сотрудник забирал себе, рассказали в пресс-службе регионального транспортного надзорного ведомства.