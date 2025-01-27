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Posted 27 января, 05:10

Published 27 января, 05:10

Modified 27 января, 05:12

Updated 27 января, 05:12

Экс-сотрудник РЖД из Нижнего Тагила осужден за подделку документов

Экс-сотрудник РЖД из Нижнего Тагила осужден за подделку документов

27 января 2025, 05:10
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле состоялся суд на 48-летний бывшим сотрудником РЖД, который обвинялся в мошенничестве.

Свердловчанин, работавший докером-механизатором, в 2023 году несколько раз предоставил ложные отчеты о тратах на проживание в командировках. На самом деле расходы были меньше. Часть суммы сотрудник забирал себе, рассказали в пресс-службе регионального транспортного надзорного ведомства.

В итоге компании был причинен ущерб в размере более 180 тысяч рублей. Обвиняемому назначили 300 часов принудительных работ, а также его обязали вернуть незаконно присвоенные деньги.

Напомним, в Первоуральске бывшему директору «Водоканала» грозит восемь лет тюремного заключения за халатность.

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