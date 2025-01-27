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Posted 27 января, 07:08

Published 27 января, 07:08

Modified 27 января, 07:10

Updated 27 января, 07:10

Главу «Уралуправтодора» подозревают в получении взятки в 12 млн

Главу «Уралуправтодора» подозревают в получении взятки в 12 млн

27 января 2025, 07:08
Фото: 1MI.
В Свердловской области в отношении руководителя «Уралуправтодора» возбудили уголовное дело за коррупцию в особо крупном размере.

Предположительно, руководитель транспортной компании получил деньги в качестве взятки в размере 12 миллионов рублей от организации из Ивановской области, которая ремонтирует дорожные покрытия, рассказали в пресс-службе ивановского Следкома.

В компании были проведены обыски. Администрацию задержали и заключили в изолятор. В настоящий момент расследование продолжается.

Напомним, в Свердловской области задержали бывшего министра ЖКХ по подозрению в коррупции.

Экс-главе сельской администрации в Свердловской области грозит до 6 лет за взятку
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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Уголовное дело#Коррупция#Задержание#Взятка#Екатеринбург#СК#Уралуправтодор
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