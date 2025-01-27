Главу «Уралуправтодора» подозревают в получении взятки в 12 млн

Posted 27 января, 07:08
Published 27 января, 07:08
Modified 27 января, 07:10
Updated 27 января, 07:10
Предположительно, руководитель транспортной компании получил деньги в качестве взятки в размере 12 миллионов рублей от организации из Ивановской области, которая ремонтирует дорожные покрытия, рассказали в пресс-службе ивановского Следкома.
В компании были проведены обыски. Администрацию задержали и заключили в изолятор. В настоящий момент расследование продолжается.
Напомним, в Свердловской области задержали бывшего министра ЖКХ по подозрению в коррупции.