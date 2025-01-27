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Posted 27 января, 12:12

Published 27 января, 12:12

Modified 27 января, 12:14

Updated 27 января, 12:14

Картофельные очистки больше не выбрасываю, а кладу в чайник — вода идеально вкусная

Картофельные очистки больше не выбрасываю, а кладу в чайник — вода идеально вкусная

27 января 2025, 12:12
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
Известковый налет в чайнике не только выглядит некрасиво, но и влияет на вкус воды. Что ж, не беда: есть простой способ избавиться от противной накипи без химии, больших затрат и лишних нервов.

Если вы искали способ избежать использования магазинных химических средств для чистки накипи, картофель — именно то, что вам нужно. Его очистки содержат натуральные кислоты, которые растворяют известковый налет. Это не только экологично, но и безопасно — никакой синтетики и агрессивных компонентов.

Очистите пару картофелин — желательно хорошенько промыть перед этим. Вам понадобится только кожура. Наполните чайник и поместите внутрь очистки, залив их водой примерно наполовину. Доведите воду с очистками до кипения и дайте постоять 2-3 часа. После того как вода остынет, протрите внутренние стенки губкой или щеткой. Обязательно тщательно ополосните чайник, чтобы не осталось картофельного запаха.

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Если картофельных очисток нет под рукой, можно попробовать кожуру свеклы или моркови, но картофель работает особенно эффективно благодаря своему химическому составу.

Однако нужно учесть, что старый и толстый слой накипи картофельные очистки не растворят. Метод лучше всего работает с недавно образовавшимся налетом. Для более старой накипи может потребоваться повторная процедура.

Если картофельных очисток нет под рукой, можно воспользоваться крахмалом. Для этого нужно растворить 2 чайные ложки крахмала в 1,5 литрах воды, вскипятить раствор и дать ему немного постоять. После этого останется только сполоснуть чайник, — такой совет дает портал Pogovorim.by.

Этот метод не только избавляет от накипи, но и дарит вашему чайнику вторую жизнь, сохраняя экологию и ваши нервы.

Ранее стало известно, как вымыть чайник изнутри, чтобы полностью избавиться от бактерий.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Свердловская область#Безопасность#Дом и сад#КЦ#Картофельные очистки#Известковый налет#Чайник#Накипь
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