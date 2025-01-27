Картофельные очистки больше не выбрасываю, а кладу в чайник — вода идеально вкусная

Если вы искали способ избежать использования магазинных химических средств для чистки накипи, картофель — именно то, что вам нужно. Его очистки содержат натуральные кислоты, которые растворяют известковый налет. Это не только экологично, но и безопасно — никакой синтетики и агрессивных компонентов.