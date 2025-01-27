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Posted 27 января, 20:50

Published 27 января, 20:50

Modified 27 января, 20:50

Updated 27 января, 20:50

Кузбассовцам дали подсказку, как сэкономить на оплате коммунальных услуг

27 января 2025, 20:50
Экономить на оплате коммунальных услуг помогут счетчики на воду и отопление. Об этом рассказал NEWS.ru юрист Андрей Фрадкин. Он также посоветовал установить энергосберегающие лампочки, однако они окупятся через год.

«Поставьте счетчики на отопление. При наличии батарей с регуляторами, в теплом климате и в кирпичных домах можно управлять своим личным отопительным сезоном. Счетчики на воду тоже скорее выгодны, чем нет. Тем более что можно дополнительно установить рассекатели воды на краны и унитаз с кнопкой двойного слива — для большего и меньшего количества воды», — добавил Фрадкин.

Собеседник напомнил, что в случае отсутствия счетчиков при отъезде из дома более чем на пять дней собственник вправе требовать перерасчета, пишет sibdepo.ru. Для всех энергоемких процессов выгодны многотарифные счетчики: если регулярно переносить работу стиральной и посудомоечной машин на ночь, когда тариф сильно ниже пикового, то экономия получается вполне ощутимой, рассказал Фрадкин.

«Замена обычных лампочек на энергосберегающие тоже дает заметную экономию, но придется запастись терпением — расходы на сами лампочки „отобьются“ примерно через год. Еще один не для всех очевидный способ экономии — кешбэк на оплату коммунальных услуг. Некоторые банки возвращают до 5% от счета на оплату ЖКУ», — заявил Фрадкин.

Если таковые имеются, отключите стационарный телефон, радиоточку и ТВ-антенну за ненадобностью в наше время, подчеркнул Фрадкин. Юрист напомнил о необходимости выяснить, положены ли льготы на фоне инвалидности одного из членов семьи, многодетности и т. д.

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