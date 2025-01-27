Кузбассовцам дали подсказку, как сэкономить на оплате коммунальных услуг

«Поставьте счетчики на отопление. При наличии батарей с регуляторами, в теплом климате и в кирпичных домах можно управлять своим личным отопительным сезоном. Счетчики на воду тоже скорее выгодны, чем нет. Тем более что можно дополнительно установить рассекатели воды на краны и унитаз с кнопкой двойного слива — для большего и меньшего количества воды», — добавил Фрадкин.