Кузбассовцам назвали главную опасность слепой любви к своему телу

Она добавила, что иногда бодипозитив поощряет нездоровые привычки. Человек, чувствующий себя комфортно, может перестать заботиться о сбалансированном питании, что со временем скажется на здоровье. Тананакина отметила, что бодипозитив может накладывать свое давление. Люди ощущают необходимость выглядеть счастливыми и уверенными в себе, даже если внутри они чувствуют дискомфорт. Это приводит к чувству вины за свои эмоции, пишет sibdepo.ru.