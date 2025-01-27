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Posted 27 января, 18:43

Published 27 января, 18:43

Modified 27 января, 18:48

Updated 27 января, 18:48

Кузбассовцам назвали главную опасность слепой любви к своему телу

27 января 2025, 18:43
Среди потенциальных рисков бодипозитива — игнорирование здоровья, проблемы с питанием и психологические сложности. При этом не стоит забывать, что философия бодипозитива требует крайне взвешенного подхода и рекомендована не всем. Об этом сообщила РИАМО врач-эндокринолог Наталия Тананакина.

«Часто бодипозитив критикуют за то, что он может отодвигать здоровье на второй план. Например, если человек с ожирением воспринимает свое состояние как норму, это может привести к серьезным заболеваниям: диабету, гипертонии, проблемам с сердцем. Принятие тела в таком случае создает ложное ощущение безопасности», — сказала Тананакина.

Она добавила, что иногда бодипозитив поощряет нездоровые привычки. Человек, чувствующий себя комфортно, может перестать заботиться о сбалансированном питании, что со временем скажется на здоровье. Тананакина отметила, что бодипозитив может накладывать свое давление. Люди ощущают необходимость выглядеть счастливыми и уверенными в себе, даже если внутри они чувствуют дискомфорт. Это приводит к чувству вины за свои эмоции, пишет sibdepo.ru.

«Движение иногда упускает из виду важные аспекты, такие как генетика, образ жизни или хронические заболевания. Это создает однобокий взгляд на здоровье. При этом, бодипозитив учит людей принимать себя, что помогает многим почувствовать себя увереннее и счастливее», — уточнила врач.

По мнению специалиста, движение также способствует снижению дискриминации и предвзятости по отношению к людям с разными типами телосложения. Принятие своего тела помогает снизить стресс и улучшить общее эмоциональное состояние.

«Бодипозитив — это философия, которая может быть полезной, но требует взвешенного подхода. Принятие себя важно, но не стоит забывать о здоровье. Баланс между любовью к себе и заботой о теле — ключ к гармонии. Движение может вдохновить, но только если оно идет рука об руку с ответственным отношением к своему состоянию», — заключила Тананакина.

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