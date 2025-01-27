Почетный гражданин Качканара отметил 103-летие

Кадачиков появился на свет в 1922 году в свердловском селе Красное. В 1940–1947 годах служил в армии СССР. Также он был участником боевых действий с Японией на Дальнем Востоке, рассказал мэр Качканара Андрей Ярославцев в своем аккаунте ВКонтакте.