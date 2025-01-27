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Posted 27 января, 05:27

Published 27 января, 05:27

Modified 27 января, 05:29

Updated 27 января, 05:29

Почетный гражданин Качканара отметил 103-летие

Почетный гражданин Качканара отметил 103-летие

27 января 2025, 05:27
Фото: 1MI.
Почетному гражданину Качканара Сергей Кадачикову исполнилось 103 года.

Кадачиков появился на свет в 1922 году в свердловском селе Красное. В 1940–1947 годах служил в армии СССР. Также он был участником боевых действий с Японией на Дальнем Востоке, рассказал мэр Качканара Андрей Ярославцев в своем аккаунте ВКонтакте.

Фото: Андрей Ярославцев

У Сергея Кадачикова есть множество медалей и орденов, а три года назад ему присвоили звание почетного гражданина города.

Напомним, в Нижнем Тагиле исполнилось 100 лет ветерану ВОВ Вениамину Соболеву.

100 лет исполнилось ветерану пожарной охраны в Свердловской области
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