Почетный гражданин Качканара отметил 103-летие

Posted 27 января, 05:27
Published 27 января, 05:27
Modified 27 января, 05:29
Updated 27 января, 05:29
Кадачиков появился на свет в 1922 году в свердловском селе Красное. В 1940–1947 годах служил в армии СССР. Также он был участником боевых действий с Японией на Дальнем Востоке, рассказал мэр Качканара Андрей Ярославцев в своем аккаунте ВКонтакте.
У Сергея Кадачикова есть множество медалей и орденов, а три года назад ему присвоили звание почетного гражданина города.
Напомним, в Нижнем Тагиле исполнилось 100 лет ветерану ВОВ Вениамину Соболеву.