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Posted 27 января, 06:30

Published 27 января, 06:30

Modified 27 января, 06:32

Updated 27 января, 06:32

Под Нижним Тагилом пожар уничтожил жилой дом, баню и надворные постройки

Под Нижним Тагилом пожар уничтожил жилой дом, баню и надворные постройки

27 января 2025, 06:30
Фото: 1MI.
Под Нижним Тагилом в поселке Верх-Нейвинский произошел крупный пожар, который уничтожил жилой дом и все хозпостройки на участке.

Происшествие случилось 26 января около 20 часов на улице Карла Маркса, д. 124. Площадь горения составила 184 кв. м. У местной семьи кроме дома огонь уничтожил и все хозпостройки на участке, в том числе и баню.

Огонь был очень большой и мог перекинуться на другие дома. Пожарным удалось сдержать огонь и не допустить его распространение. Пожар тушили 4 машины и 17 пожарных. Тушение заняло почти полтора часа, рассказали в пресс-службе МЧС Нижнего Тагила.

Ранее сообщалось, что в Верхотурье трое детей устроили пожар в квартире, пока мама ходила в магазин.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#ЧП#Екатеринбург#Инцидент
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