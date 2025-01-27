Под Нижним Тагилом пожар уничтожил жилой дом, баню и надворные постройки

Огонь был очень большой и мог перекинуться на другие дома. Пожарным удалось сдержать огонь и не допустить его распространение. Пожар тушили 4 машины и 17 пожарных. Тушение заняло почти полтора часа, рассказали в пресс-службе МЧС Нижнего Тагила.