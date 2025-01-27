Под Нижним Тагилом пожар уничтожил жилой дом, баню и надворные постройки

Posted 27 января, 06:30
Published 27 января, 06:30
Modified 27 января, 06:32
Updated 27 января, 06:32
Происшествие случилось 26 января около 20 часов на улице Карла Маркса, д. 124. Площадь горения составила 184 кв. м. У местной семьи кроме дома огонь уничтожил и все хозпостройки на участке, в том числе и баню.
Огонь был очень большой и мог перекинуться на другие дома. Пожарным удалось сдержать огонь и не допустить его распространение. Пожар тушили 4 машины и 17 пожарных. Тушение заняло почти полтора часа, рассказали в пресс-службе МЧС Нижнего Тагила.
Ранее сообщалось, что в Верхотурье трое детей устроили пожар в квартире, пока мама ходила в магазин.