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Posted 27 января, 14:39

Published 27 января, 14:39

Modified 27 января, 14:41

Updated 27 января, 14:41

Полезное лакомство или отрава? Эксперты раскрыли всю подноготную горького шоколада

Полезное лакомство или отрава? Эксперты раскрыли всю подноготную горького шоколада

27 января 2025, 14:39
Фото: 1MI.
Рубрика
Еда и напитки
Горький шоколад — лакомство, которое часто называют «полезным десертом» благодаря его высокому содержанию какао и антиоксидантов. Но так ли все безоблачно, как кажется на первый взгляд? Увы, даже этот «король шоколадных плиток» таит в себе определенные риски.

Не стоит думать, что горький шоколад — это идеальный выбор для всех и каждого. Даже здесь есть нюансы, которые важно учитывать

Высокое содержание калорий

Несмотря на меньшее количество сахара по сравнению с молочным шоколадом, горький все же остается калорийной «бомбой». Пара кусочков слишком легко превращаются в целую плитку, а затем — в лишние сантиметры на талии.

Сложности с пищеварением

У некоторых людей горький шоколад может вызвать раздражение желудка или проблемы с кишечником из-за высокого содержания какао и теобромина.

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Существует мнение, что шоколад может спровоцировать изжогу за счет усиления гастроэзофагеального рефлюкса. Поэтому людям, страдающим гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, какао-продукты противопоказаны, — приводит «Роскачество» мнение терапевта и ревматолога клиники «Медси» Эдгара Гаспаряна.

Аллергические реакции

Увы, ничего нового: какао — один из потенциальных аллергенов, который может вызвать покраснение, зуд или даже более серьезные симптомы.

Привыкание

Да, все то же самое со старым добрым шоколадом. Он вызывает прилив серотонина и становится настолько желанным, что отказаться от него трудно.

Расстройство сна

Поскольку в какао содержится кофеин, злоупотребление плиткой вечером может нарушить ваш сон. Как минимум — душа полна шоколадного счастья, но глаза упорно не закрываются.

Натуральный шоколад полезен для здоровья, но при умеренном употреблении
Натуральный шоколад полезен для здоровья, но при умеренном употреблении. Фото: 1MI

Почему сладкое с горчинкой подходит не для всех?

Во-первых, горький шоколад — это продукт с насыщенным вкусом, который не всем по душе. Некоторым он кажется слишком «сильным» и горьковатым, из-за чего организм может реагировать не лучшим образом. Во-вторых, его особая структура подразумевает высокую концентрацию активных веществ, что автоматически осложняет его усвоение.

Особую осторожность при употреблении горького шоколада должны соблюдать беременные женщины. По словам Эдгара Гаспаряна, а неделю будущей маме можно съедать не более 100 граммов этого лакомства. При злоупотреблении шоколадом может развиться изжога и ухудшиться приток крови к матке.

Конечно, минусы не делают продукт полностью опасным, но злоупотребление может негативно сказаться на вашем здоровье. Главное правило тут — баланс. Наслаждайтесь горьким шоколадом, но помните, что даже самое полезное лакомство может стать врагом, если выходить за рамки разумного.

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