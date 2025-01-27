Полезное лакомство или отрава? Эксперты раскрыли всю подноготную горького шоколада

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Высокое содержание калорий Сложности с пищеварением Аллергические реакции Привыкание Почему сладкое с горчинкой подходит не для всех?

Горький шоколад — лакомство, которое часто называют «полезным десертом» благодаря его высокому содержанию какао и антиоксидантов. Но так ли все безоблачно, как кажется на первый взгляд? Увы, даже этот «король шоколадных плиток» таит в себе определенные риски.