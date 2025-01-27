Предпринимателя из Екатеринбурга обвинили в гибели 9-летнего мальчика

Posted 27 января, 14:04
Published 27 января, 14:04
Modified 27 января, 14:06
Updated 27 января, 14:06
В Екатеринбурге будут судить 41-летнего предпринимателя, сообщает пресс-служба облпрокуратуры. Выяснилось, что сотрудники данного бизнесмена вырыли глубокую яму, чтобы проложить газопровод.
Екатеринбуржца подозревают в нарушении техники безопасности при выполнении работ, которые привели к летальному исходу.
Напомним, трагическое происшествие случилось осенью 2024-го. Мальчик вышел из дома и по дороге в магазин упал в глубокую неогороженную яму и утонул.