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Posted 27 января, 14:04

Published 27 января, 14:04

Modified 27 января, 14:06

Updated 27 января, 14:06

Предпринимателя из Екатеринбурга обвинили в гибели 9-летнего мальчика

Предпринимателя из Екатеринбурга обвинили в гибели 9-летнего мальчика

27 января 2025, 14:04
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области будут судить виновного в гибели в глубокой яме 9-летнего мальчика из Талицы.

В Екатеринбурге будут судить 41-летнего предпринимателя, сообщает пресс-служба облпрокуратуры. Выяснилось, что сотрудники данного бизнесмена вырыли глубокую яму, чтобы проложить газопровод.

Екатеринбуржца подозревают в нарушении техники безопасности при выполнении работ, которые привели к летальному исходу.

Напомним, трагическое происшествие случилось осенью 2024-го. Мальчик вышел из дома и по дороге в магазин упал в глубокую неогороженную яму и утонул.

В выгребной яме утонул 6-летний ребенок в свердловском поселке
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Дети#Смерть#Суд#Смерть ребенка#18+#Екатеринбург#Инцидент
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