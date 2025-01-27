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Posted 27 января, 07:26

Published 27 января, 07:26

Modified 27 января, 07:28

Updated 27 января, 07:28

В Нижнем Тагиле демонтируют ледовый городок

Прощание с зимней сказкой: в Нижнем Тагиле начали демонтаж ледового городка

27 января 2025, 07:26
Фото: tagilcity.ru.

В Нижнем Тагиле демонтируют ледовый городок

В Нижнем Тагиле начался демонтаж популярного ледового городка, установленного к новогодним праздникам.

27 января текущего года в Нижнем Тагиле стартует процесс демонтажа ледового городка, который был установлен в рамках новогодних праздников. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев на своей официальной странице в социальных сетях.

Ледовый городок привлек множество жителей и гостей города, став популярным местом для зимних прогулок и семейных развлечений.

Очень понравился городок, жаль получилось побывать один раз, но фотографии сделали. Очень понравились волны, каждая подсвечена. Ледовый городок вызывает восторг! — делится своими впечатлениями одна из посетительниц ледового городка Татьяна.

Здесь можно было увидеть разнообразные ледяные скульптуры, горки, аттракционы и другие зимние развлечения. В этом году тематика была весьма необычной, среди города выросли пальмы, поселились южные животные.

Городок был красивый, а самое главное оригинальный! Где ж еще пальмы летом увидим? Елка с шатром пушка-бомба! — рассказывает свое мнение тагильчанин Андрей.

Демонтаж ледового городка будет проводиться поэтапно. Сначала будут убраны временные конструкции, такие как ограждения и подсветка. Затем начнется разборка самих ледяных скульптур и других элементов декора.

27 января начнется демонтаж ледового городка в Нижнем Тагиле
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