Прощание с зимней сказкой: в Нижнем Тагиле начали демонтаж ледового городка

Posted 27 января, 07:26
Published 27 января, 07:26
Modified 27 января, 07:28
Updated 27 января, 07:28
27 января текущего года в Нижнем Тагиле стартует процесс демонтажа ледового городка, который был установлен в рамках новогодних праздников. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев на своей официальной странице в социальных сетях.
Ледовый городок привлек множество жителей и гостей города, став популярным местом для зимних прогулок и семейных развлечений.
Очень понравился городок, жаль получилось побывать один раз, но фотографии сделали. Очень понравились волны, каждая подсвечена. Ледовый городок вызывает восторг! — делится своими впечатлениями одна из посетительниц ледового городка Татьяна.
Здесь можно было увидеть разнообразные ледяные скульптуры, горки, аттракционы и другие зимние развлечения. В этом году тематика была весьма необычной, среди города выросли пальмы, поселились южные животные.
Городок был красивый, а самое главное оригинальный! Где ж еще пальмы летом увидим? Елка с шатром пушка-бомба! — рассказывает свое мнение тагильчанин Андрей.
Демонтаж ледового городка будет проводиться поэтапно. Сначала будут убраны временные конструкции, такие как ограждения и подсветка. Затем начнется разборка самих ледяных скульптур и других элементов декора.