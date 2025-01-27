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Posted 27 января, 17:19

Published 27 января, 17:19

Modified 27 января, 17:21

Updated 27 января, 17:21

Прощание тагильчан с ледовым городком, выплаты, сбитая школьница и продление ареста

Прощание тагильчан с ледовым городком, выплаты, сбитая школьница и продление ареста

27 января 2025, 17:19
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
В Тагиле демонтируют ледовый городок. Жене бойца СВО 8 месяцев не выплачивали положенные деньги. На Вагонке сбили школьницу. В Екатеринбурге скончался маленький ребенок. Тагильским газовщикам продлили содержание в СИЗО. Подводим итоги за 27 января.

Жители Нижнего Тагила прощаются с ледовым городком. 27 января начался демонтаж горок, аттракционов и других атрибутов праздника. Прощание со сказкой будет проходить в несколько этапов. В последнюю очередь с Театральной площади уберут ледовые фигуры, которые очень полюбились жителям.

Прощание с зимней сказкой: в Нижнем Тагиле начали демонтаж ледового городка
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Жена участника СВО из Нижнего Тагила в течение восьми месяцев не получала выплаты за пропавшего без вести мужа. Деньги для поддержки семьи перестали поступать, когда ей официально сообщили о пропаже супруга. После вмешательства депутата и военной прокуратуры выплаты были возобновлены.

Жене тагильчанина-участника СВО на 8 месяцев задержали положенные выплаты
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Водитель LADA Granta на Ленинградском проспекте в Тагиле сбил девочку, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшая заметила автомобиль и ожидала, что водитель остановится, но этого не произошло. Автомобилист не смог предотвратить ДТП: он утверждает, что не ожидал увидеть ребенка на переходе. Девочка доставлена в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь.

Водитель автомобиля в Нижнем Тагиле сбил школьницу на Вагонке
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В Екатеринбурге произошла трагедия: четырехмесячный малыш умер из-за врожденного порока сердца. 26 января мать заметила, что ребенок начал задыхаться, и вызвала скорую, но врачи лишь констатировали смерть. Болезнь была диагностирована с рождения и, по предварительным данным, стала причиной гибели. Пресс-служба Следственного комитета Свердловской области пока ситуацию не комментирует.

«Сердце остановилось слишком рано»: скончался малыш из Екатеринбурга
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Трое сотрудников газовой службы, обвиняемых в оказании небезопасных услуг, из-за которых произошел взрыв газа в Нижнем Тагиле, останутся под стражей. Суд в Екатеринбурге продлил их арест до 1 мая 2025 года. По данным следствия, 1 августа в пятиэтажке на улице Сибирской произошел взрыв газа, вызвавший обрушение части дома. За день до этого задержанные специалисты проводили проверку, но нарушений в оборудовании не нашли. В результате трагедии погибли 11 человек. Обвиняемые свою вину отрицают.

Задержанным после взрыва дома газовщикам из Нижнего Тагила продлили арест
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