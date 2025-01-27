Прощание тагильчан с ледовым городком, выплаты, сбитая школьница и продление ареста

Posted 27 января, 17:19
Published 27 января, 17:19
Modified 27 января, 17:21
Updated 27 января, 17:21
Жители Нижнего Тагила прощаются с ледовым городком. 27 января начался демонтаж горок, аттракционов и других атрибутов праздника. Прощание со сказкой будет проходить в несколько этапов. В последнюю очередь с Театральной площади уберут ледовые фигуры, которые очень полюбились жителям.
Жена участника СВО из Нижнего Тагила в течение восьми месяцев не получала выплаты за пропавшего без вести мужа. Деньги для поддержки семьи перестали поступать, когда ей официально сообщили о пропаже супруга. После вмешательства депутата и военной прокуратуры выплаты были возобновлены.
Водитель LADA Granta на Ленинградском проспекте в Тагиле сбил девочку, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшая заметила автомобиль и ожидала, что водитель остановится, но этого не произошло. Автомобилист не смог предотвратить ДТП: он утверждает, что не ожидал увидеть ребенка на переходе. Девочка доставлена в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь.
В Екатеринбурге произошла трагедия: четырехмесячный малыш умер из-за врожденного порока сердца. 26 января мать заметила, что ребенок начал задыхаться, и вызвала скорую, но врачи лишь констатировали смерть. Болезнь была диагностирована с рождения и, по предварительным данным, стала причиной гибели. Пресс-служба Следственного комитета Свердловской области пока ситуацию не комментирует.
Трое сотрудников газовой службы, обвиняемых в оказании небезопасных услуг, из-за которых произошел взрыв газа в Нижнем Тагиле, останутся под стражей. Суд в Екатеринбурге продлил их арест до 1 мая 2025 года. По данным следствия, 1 августа в пятиэтажке на улице Сибирской произошел взрыв газа, вызвавший обрушение части дома. За день до этого задержанные специалисты проводили проверку, но нарушений в оборудовании не нашли. В результате трагедии погибли 11 человек. Обвиняемые свою вину отрицают.