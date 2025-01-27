Прощание тагильчан с ледовым городком, выплаты, сбитая школьница и продление ареста

Трое сотрудников газовой службы, обвиняемых в оказании небезопасных услуг, из-за которых произошел взрыв газа в Нижнем Тагиле, останутся под стражей. Суд в Екатеринбурге продлил их арест до 1 мая 2025 года. По данным следствия, 1 августа в пятиэтажке на улице Сибирской произошел взрыв газа, вызвавший обрушение части дома. За день до этого задержанные специалисты проводили проверку, но нарушений в оборудовании не нашли. В результате трагедии погибли 11 человек. Обвиняемые свою вину отрицают.