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Posted 27 января, 10:19

Published 27 января, 10:19

Modified 27 января, 10:21

Updated 27 января, 10:21

Эксперты назвали идеальные дни для высадки помидорной рассады в январе и феврале

Сажаем помидоры на рассаду в январе и феврале: лучшие дни по лунному календарю

27 января 2025, 10:19
Фото: tagilcity.ru.

Эксперты назвали идеальные дни для высадки помидорной рассады в январе и феврале

Рубрика
Дом и сад
Хотите получить богатый урожай томатов — сажайте правильно рассаду! Ведь от ее качества зависят дальнейший рост и плодоношение. Некоторые дачники начинают колдовать над рассадой уже в конце января. Когда и как правильно посадить помидоры дома и когда их можно будет перенести в теплицу или грунт?

Когда и как нужно сажать рассаду на помидоры дома

Для средней полосы семена высаживают в конце февраля — начале марта. В южных регионах подходящий период — конец января или февраль, так как весна наступает раньше. На Урале и в Сибири время сева начинается ближе к середине марта, поскольку заморозки уходят позже.

Идеальные дни для посадки по лунному календарю

Канал «Антонов сад — дача и огород» опубликовал список дней, которые идеально подходят для высадки семян в оставшиеся дни января и в феврале.

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Январь:

  • Можно сажать: 31;
  • Неблагоприятный для посадки день: 29.

Февраль:

  • Можно сажать: 1, 4, 5, 10, 11, 12, 13;
  • Неблагоприятные для посадки дни: 12, 28.
Посев томатов на рассаду в январе и феврале проводят в том случае, если имеется обогреваемая теплица, так как к моменту высадки рассады в ней должны хорошо прогреться воздух и земля. Еще один вариант ранней высадки рассады — в теплые грядки из органики в обычной теплице, — отметили садоводы.

Через сколько рассада будет готова к высадке

Томаты готовы к пересадке через 50-60 дней после посева. За это время растения окрепнут, образуют несколько настоящих листьев и мощный стебель.

  • В средней полосе: приблизительно к началу мая готовы к обычной теплице, а к открытому грунту — после 15–20 мая.
  • В южных регионах: можно высаживать уже в апреле.
  • На Урале и в Сибири: в теплицу — в конце мая, а в грунт — в первой половине июня.

Ранее эксперты рассказали, как выбрать идеальные семена для рассады помидоров.

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