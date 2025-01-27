Сажаем помидоры на рассаду в январе и феврале: лучшие дни по лунному календарю

Posted 27 января, 10:19
Published 27 января, 10:19
Modified 27 января, 10:21
Updated 27 января, 10:21
Для средней полосы семена высаживают в конце февраля — начале марта. В южных регионах подходящий период — конец января или февраль, так как весна наступает раньше. На Урале и в Сибири время сева начинается ближе к середине марта, поскольку заморозки уходят позже.
Канал «Антонов сад — дача и огород» опубликовал список дней, которые идеально подходят для высадки семян в оставшиеся дни января и в феврале.
Январь:
Февраль:
Посев томатов на рассаду в январе и феврале проводят в том случае, если имеется обогреваемая теплица, так как к моменту высадки рассады в ней должны хорошо прогреться воздух и земля. Еще один вариант ранней высадки рассады — в теплые грядки из органики в обычной теплице, — отметили садоводы.
Томаты готовы к пересадке через 50-60 дней после посева. За это время растения окрепнут, образуют несколько настоящих листьев и мощный стебель.
Ранее эксперты рассказали, как выбрать идеальные семена для рассады помидоров.