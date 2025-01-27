Сажаем помидоры на рассаду в январе и феврале: лучшие дни по лунному календарю

Эксперты назвали идеальные дни для высадки помидорной рассады в январе и феврале

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Когда и как нужно сажать рассаду на помидоры дома Идеальные дни для посадки по лунному календарю Через сколько рассада будет готова к высадке

Хотите получить богатый урожай томатов — сажайте правильно рассаду! Ведь от ее качества зависят дальнейший рост и плодоношение. Некоторые дачники начинают колдовать над рассадой уже в конце января. Когда и как правильно посадить помидоры дома и когда их можно будет перенести в теплицу или грунт?