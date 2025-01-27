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Posted 27 января, 10:10

Published 27 января, 10:10

Modified 27 января, 10:12

Updated 27 января, 10:12

Врожденный порок сердца забрал жизнь 4-месячного екатеринбуржца

«Сердце остановилось слишком рано»: скончался малыш из Екатеринбурга

27 января 2025, 10:10
Фото: 1MI.

Врожденный порок сердца забрал жизнь 4-месячного екатеринбуржца

26 января младенец стал задыхаться. Мама вызвала скорую, но было поздно — ребенок скончался на 4 месяце жизни от врожденной болезни, порока сердца.

В Екатеринбурге произошла трагедия — четырехмесячный мальчик скончался от врожденного заболевания. Как сообщает URA.RU, вечером 26 января мать ребенка заметила, что у малыша затруднено дыхание. Срочно вызванные врачи уже ничем не могли помочь — они лишь зафиксировали смерть младенца.

С самого рождения у мальчика диагностировали порок сердца, который, предположительно, и привел к трагическому исходу. В пресс-службе Следственного комитета Свердловской области пока воздержались от комментариев относительно ситуации.

Ранее новорожденный мальчик в Екатеринбурге умер от генетической болезни.

Новорожденный мальчик в Екатеринбурге умер от генетической болезни
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