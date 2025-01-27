«Сердце остановилось слишком рано»: скончался малыш из Екатеринбурга

Posted 27 января, 10:10
Published 27 января, 10:10
Modified 27 января, 10:12
Updated 27 января, 10:12
В Екатеринбурге произошла трагедия — четырехмесячный мальчик скончался от врожденного заболевания. Как сообщает URA.RU, вечером 26 января мать ребенка заметила, что у малыша затруднено дыхание. Срочно вызванные врачи уже ничем не могли помочь — они лишь зафиксировали смерть младенца.
С самого рождения у мальчика диагностировали порок сердца, который, предположительно, и привел к трагическому исходу. В пресс-службе Следственного комитета Свердловской области пока воздержались от комментариев относительно ситуации.
Ранее новорожденный мальчик в Екатеринбурге умер от генетической болезни.