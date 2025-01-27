«Сердце остановилось слишком рано»: скончался малыш из Екатеринбурга

В Екатеринбурге произошла трагедия — четырехмесячный мальчик скончался от врожденного заболевания. Как сообщает URA.RU, вечером 26 января мать ребенка заметила, что у малыша затруднено дыхание. Срочно вызванные врачи уже ничем не могли помочь — они лишь зафиксировали смерть младенца.