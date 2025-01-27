Стремление потребителей к стройности негативно влияет на продажи в сетях фастфуда

Как сообщает 56orb.ru, в основе такой тенденции лежит несколько причин, и в первую очередь это мода на здоровое питание, пришедшая на смену популярному ранее бодипозитиву, который, очевидно, являлся вынужденным следствием принятия себя для тех, кто не смог справиться с ожирением и привести себя в форму.