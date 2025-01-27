tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 января, 16:26

Published 27 января, 16:26

Modified 27 января, 16:26

Updated 27 января, 16:26

Стремление потребителей к стройности негативно влияет на продажи в сетях фастфуда

Стремление потребителей к стройности негативно влияет на продажи в сетях фастфуда

27 января 2025, 16:26
Фото: Изображение Midjourney.
В 2024 году крупнейшие сети ресторанов быстрого питания испытали падение продаж.

Например, с апреля по июнь посещаемость Burger King снизилась на 3,86%, Wendy’s — на 3,24%, а McDonald’s — на 2,5%, о чем пишет «Лента.Ру».

Как сообщает 56orb.ru, в основе такой тенденции лежит несколько причин, и в первую очередь это мода на здоровое питание, пришедшая на смену популярному ранее бодипозитиву, который, очевидно, являлся вынужденным следствием принятия себя для тех, кто не смог справиться с ожирением и привести себя в форму.

Рестораторы обращают внимание, что в соответствии с мировыми тенденциями наши соотечественники все чаще выбирают здоровую еду, в том числе в ресторанах быстрого питания.

Многие люди, которые не могли похудеть самостоятельно, прибегли к помощи «Оземпика» и его аналогов. Эта группа препаратов рекомендована диабетикам и пациентам с ожирением.

В США, где избыточный вес наблюдается у свыше чем 40% взрослых граждан (статистика Центра по контролю и профилактике заболеваний), каждый год врачи выдают миллионы рецептов на «модный» фармпрепарат.

В нашей стране лекарственное средство на основе семаглутида в 2024 году презентовала российская фармацевтическая компания «Промомед». Препарат «Велгия» рекомендуется людям с метаболическими нарушениями — ожирением, избыточным весом, диабетом второго типа. Конечно, перед применением лекарства стоит проконсультироваться с врачом.

Благодаря приему фармпрепаратов на основе семаглутида россияне начинают не только худеть, но и избавляться от вредных привычек. Так, при приеме лекарства наблюдается уменьшение тяги к сладкому и фастфуду, сигаретам и алкоголю.

Опираясь на доступные аналитические отчеты, издание Bloomberg доказывает, что препараты на самом деле помогают избавиться от тяги не только к сладкому, но и к никотину и спиртным напиткам. На фоне таких тенденций аналитики замечают падение продаж у компаний — производителей данной продукции. И уменьшение продаж в сетях быстрого питания это подтверждает.

Примечательно, что сейчас для все большего количества людей забота о здоровье превалирует над употреблением вкусной, но вредной пищи.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика