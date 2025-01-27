Стремление потребителей к стройности негативно влияет на продажи в сетях фастфуда

Posted 27 января, 16:26
Published 27 января, 16:26
Modified 27 января, 16:26
Updated 27 января, 16:26
Например, с апреля по июнь посещаемость Burger King снизилась на 3,86%, Wendy’s — на 3,24%, а McDonald’s — на 2,5%, о чем пишет «Лента.Ру».
Как сообщает 56orb.ru, в основе такой тенденции лежит несколько причин, и в первую очередь это мода на здоровое питание, пришедшая на смену популярному ранее бодипозитиву, который, очевидно, являлся вынужденным следствием принятия себя для тех, кто не смог справиться с ожирением и привести себя в форму.
Рестораторы обращают внимание, что в соответствии с мировыми тенденциями наши соотечественники все чаще выбирают здоровую еду, в том числе в ресторанах быстрого питания.
Многие люди, которые не могли похудеть самостоятельно, прибегли к помощи «Оземпика» и его аналогов. Эта группа препаратов рекомендована диабетикам и пациентам с ожирением.
В США, где избыточный вес наблюдается у свыше чем 40% взрослых граждан (статистика Центра по контролю и профилактике заболеваний), каждый год врачи выдают миллионы рецептов на «модный» фармпрепарат.
В нашей стране лекарственное средство на основе семаглутида в 2024 году презентовала российская фармацевтическая компания «Промомед». Препарат «Велгия» рекомендуется людям с метаболическими нарушениями — ожирением, избыточным весом, диабетом второго типа. Конечно, перед применением лекарства стоит проконсультироваться с врачом.
Благодаря приему фармпрепаратов на основе семаглутида россияне начинают не только худеть, но и избавляться от вредных привычек. Так, при приеме лекарства наблюдается уменьшение тяги к сладкому и фастфуду, сигаретам и алкоголю.
Опираясь на доступные аналитические отчеты, издание Bloomberg доказывает, что препараты на самом деле помогают избавиться от тяги не только к сладкому, но и к никотину и спиртным напиткам. На фоне таких тенденций аналитики замечают падение продаж у компаний — производителей данной продукции. И уменьшение продаж в сетях быстрого питания это подтверждает.
Примечательно, что сейчас для все большего количества людей забота о здоровье превалирует над употреблением вкусной, но вредной пищи.