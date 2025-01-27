Студентка медколледжа спасла женщину в самолете Екатеринбург — Дубай

Posted 27 января, 09:41
Published 27 января, 09:41
Modified 27 января, 09:43
Updated 27 января, 09:43
Через час после взлета самолет был вынужден вернуться в аэропорт, так как у одной из пассажирок упало давление. На борту был механический тонометр, однако сотрудницы экипажа сообщили, что не умеют им пользоваться, пишет «КП-Екатеринбург».
Тогда другая пассажирка сказала, что она может помочь, так как учится на медсестру. Заболевшей женщине дали кислородную маску, а в аэропорту ее забрали врачи. Семья, которая ехала с ней, также не полетела.
Напомним, в Екатеринбурге посетитель магазина спас сотрудника после того, как у него остановилось сердце.