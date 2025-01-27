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Posted 27 января, 09:41

Published 27 января, 09:41

Modified 27 января, 09:43

Updated 27 января, 09:43

Студентка медколледжа спасла женщину в самолете Екатеринбург — Дубай

Студентка медколледжа спасла женщину в самолете Екатеринбург — Дубай

27 января 2025, 09:41
Фото: 1MI.
Студентка медколледжа оказала помощь пассажирке авиарейса Екатеринбург — Дубай, которой стало плохо. Инцидент произошел 26 января 2025 года.

Через час после взлета самолет был вынужден вернуться в аэропорт, так как у одной из пассажирок упало давление. На борту был механический тонометр, однако сотрудницы экипажа сообщили, что не умеют им пользоваться, пишет «КП-Екатеринбург».

Тогда другая пассажирка сказала, что она может помочь, так как учится на медсестру. Заболевшей женщине дали кислородную маску, а в аэропорту ее забрали врачи. Семья, которая ехала с ней, также не полетела.

Напомним, в Екатеринбурге посетитель магазина спас сотрудника после того, как у него остановилось сердце.

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