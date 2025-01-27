Ученик из Екатеринбурга отдал 2,5 млн рублей родительских накоплений мошенникам

Posted 27 января, 07:07
Published 27 января, 07:07
Modified 27 января, 07:09
Updated 27 января, 07:09
Звонок, который изменил все, поступил парню под видом обычной проверки медицинского полиса его матери. Однако затем злоумышленники заявили, что аккаунт на портале «Госуслуги», принадлежащий семье, якобы был взломан. Это известие заставило подростка нервничать, и мошенники ловко воспользовались ситуацией. Они предложили «обезопасить» деньги семьи, попросив передать их «на хранение».
Школьник последовал указаниям и вынес все сбережения родителей на перекресток улицы, где встретился с человеком в маске, которому и передал все деньги. Незнакомец заверил парня, что скоро семья получит свои накопления обратно, сообщает URA.RU.
Однако время шло, а обещанных денег не было. Когда стало ясно, что это обман, подросток признался во всем родителям, которые незамедлительно обратились в полицию. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поиск преступников.