Ученик из Екатеринбурга отдал 2,5 млн рублей родительских накоплений мошенникам

Однако время шло, а обещанных денег не было. Когда стало ясно, что это обман, подросток признался во всем родителям, которые незамедлительно обратились в полицию. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поиск преступников.