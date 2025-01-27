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Posted 27 января, 18:36

Published 27 января, 18:36

Modified 27 января, 18:40

Updated 27 января, 18:40

Ученые: на Земле может появиться новый океан

27 января 2025, 18:36
Ученые предупреждают, что процесс распада Африки происходит быстрее, чем предполагалось ранее. Трещина длиной более 40 км, появившаяся в пустыне Эфиопии в 2005 году, расширяется со скоростью полдюйма в год.

Разделение континента приведет к образованию нового океана и континента на Земле, отметил Кен Макдональд, профессор Калифорнийского университета в Санта-Барбаре. Он добавил, что новый океан может стать таким же глубоким, как Атлантический, если воды продолжат поступать в этот регион, пишет sibdepo.ru.

Трещина проходит через Сомали, Кению, Танзанию и часть Эфиопии, которая, по словам профессора, станет новым континентом, названным «Нубийским континентом». Хотя обе части дрейфуют с очень низкой скоростью, Макдональд считает это впечатляющим, учитывая огромные размеры Африки.

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