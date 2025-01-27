Ученые: на Земле может появиться новый океан

Posted 27 января, 18:36
Published 27 января, 18:36
Modified 27 января, 18:40
Updated 27 января, 18:40
Разделение континента приведет к образованию нового океана и континента на Земле, отметил Кен Макдональд, профессор Калифорнийского университета в Санта-Барбаре. Он добавил, что новый океан может стать таким же глубоким, как Атлантический, если воды продолжат поступать в этот регион, пишет sibdepo.ru.
Трещина проходит через Сомали, Кению, Танзанию и часть Эфиопии, которая, по словам профессора, станет новым континентом, названным «Нубийским континентом». Хотя обе части дрейфуют с очень низкой скоростью, Макдональд считает это впечатляющим, учитывая огромные размеры Африки.