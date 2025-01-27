Ученые: на Земле может появиться новый океан

Разделение континента приведет к образованию нового океана и континента на Земле, отметил Кен Макдональд, профессор Калифорнийского университета в Санта-Барбаре. Он добавил, что новый океан может стать таким же глубоким, как Атлантический, если воды продолжат поступать в этот регион, пишет sibdepo.ru.