В Екатеринбурге на Уралмаше десятки домов остались без горячей воды и тепла

Выяснилось, что на тепловой магистрали произошел прорыв. Аварийная служба уже прибыла на место и выполняет ремонтно-восстановительные работы. Полного отключения подачи ресурса нет, однако 21 дом находится в зоне значительного снижения подачи тепла и напора горячей воды.