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Posted 27 января, 14:50

Published 27 января, 14:50

Modified 27 января, 14:52

Updated 27 января, 14:52

В Екатеринбурге на Уралмаше десятки домов остались без горячей воды и тепла

В Екатеринбурге на Уралмаше десятки домов остались без горячей воды и тепла

27 января 2025, 14:50
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге произошло массовое отключение отопления и ГВС в одном из микрорайонов.

Происшествие случилось на Уралмаше, сообщает telegram-канал «Лампа».

Выяснилось, что на тепловой магистрали произошел прорыв. Аварийная служба уже прибыла на место и выполняет ремонтно-восстановительные работы. Полного отключения подачи ресурса нет, однако 21 дом находится в зоне значительного снижения подачи тепла и напора горячей воды.

Восстановительные работы планируется закончить в 20 часов, сообщает ЕТК.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области отключат телевидение и радио.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Отопление#Коммунальная авария#Екатеринбург#Инцидент#Проблемы с отоплением
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