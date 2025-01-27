В Екатеринбурге на Уралмаше десятки домов остались без горячей воды и тепла

Posted 27 января, 14:50
Published 27 января, 14:50
Modified 27 января, 14:52
Updated 27 января, 14:52
Происшествие случилось на Уралмаше, сообщает telegram-канал «Лампа».
Выяснилось, что на тепловой магистрали произошел прорыв. Аварийная служба уже прибыла на место и выполняет ремонтно-восстановительные работы. Полного отключения подачи ресурса нет, однако 21 дом находится в зоне значительного снижения подачи тепла и напора горячей воды.
Восстановительные работы планируется закончить в 20 часов, сообщает ЕТК.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области отключат телевидение и радио.