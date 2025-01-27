В Екатеринбурге толпа подростков избила сверстника

Posted 27 января, 13:19
Published 27 января, 13:19
Modified 27 января, 13:21
Updated 27 января, 13:21
В Екатеринбурге зафиксирован случай жестокого избиения подростка группой сверстников. По словам очевидцев, 11 молодых людей избивали одного из своих товарищей, снимая происходящее на камеру мобильного телефона.
На замечания прохожих с требованием прекратить насилие, молодые люди, по свидетельству очевидцев, отвечали, что «шутят», несмотря на жестокий характер избиения.
Одна из прохожих вызвала полицейских. Однако, подростки продолжали оставаться на месте и утверждали, смеясь, что их родители работают в полиции, сообщает «Злой Екатеринбург».
Напомним, уроженец Средней Азии избил екатеринбуржца.