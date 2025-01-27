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Posted 27 января, 13:19

Published 27 января, 13:19

Modified 27 января, 13:21

Updated 27 января, 13:21

В Екатеринбурге толпа подростков избила сверстника

В Екатеринбурге толпа подростков избила сверстника

27 января 2025, 13:19
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге группа несовершеннолетних избила ровесника на улице Билимбаевская, 20.

В Екатеринбурге зафиксирован случай жестокого избиения подростка группой сверстников. По словам очевидцев, 11 молодых людей избивали одного из своих товарищей, снимая происходящее на камеру мобильного телефона.

На замечания прохожих с требованием прекратить насилие, молодые люди, по свидетельству очевидцев, отвечали, что «шутят», несмотря на жестокий характер избиения.

Одна из прохожих вызвала полицейских. Однако, подростки продолжали оставаться на месте и утверждали, смеясь, что их родители работают в полиции, сообщает «Злой Екатеринбург».

Напомним, уроженец Средней Азии избил екатеринбуржца.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Дети#Драка#Массовая драка#Екатеринбург#Инцидент
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