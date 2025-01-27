В Каменске-Уральском разыскивают подозреваемого в совершении преступления

Posted 27 января, 07:08
Published 27 января, 07:08
Modified 27 января, 07:10
Updated 27 января, 07:10
Мужчина подозревается в совершении преступления. Его разыскивает уголовный розыск отдела полиции №23 города Каменск-Уральский.
Шаимов родился 26 ноября 1986 года. Он подозревается в преступлении по статье 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Силовики просят сообщить о местонахождении данного гражданина, сообщает ГУ МВД по Свердловской области.
Ранее сообщалось, что 13-летний мальчик бесследно исчез с улицы Патриса Лумумбы в Екатеринбурге.