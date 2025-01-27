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Posted 27 января, 07:08

Published 27 января, 07:08

Modified 27 января, 07:10

Updated 27 января, 07:10

В Каменске-Уральском разыскивают подозреваемого в совершении преступления

В Каменске-Уральском разыскивают подозреваемого в совершении преступления

27 января 2025, 07:08
Фото: Изображение Midjourney.
В Каменске-Уральском разыскивают Шаимова Юрия Рафитовича.

Мужчина подозревается в совершении преступления. Его разыскивает уголовный розыск отдела полиции №23 города Каменск-Уральский.

Шаимов родился 26 ноября 1986 года. Он подозревается в преступлении по статье 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Силовики просят сообщить о местонахождении данного гражданина, сообщает ГУ МВД по Свердловской области.

Ранее сообщалось, что 13-летний мальчик бесследно исчез с улицы Патриса Лумумбы в Екатеринбурге.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Розыск#Преступление#Уголовный розыск#Екатеринбург#Инцидент
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