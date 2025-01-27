В Первоуральске руководитель УК похитила более 18 миллионов рублей

Следователи установили, что женщина, будучи директором УК, обслуживающей МКД в Первоуральске, с 2017 по 2023 год присвоила порядка 18,1 млн рублей. Обвиняемая выдавала указания подчиненным о переводе денег на свои счета и счета подконтрольных ей индивидуальных предпринимателей.