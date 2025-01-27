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Posted 27 января, 08:44

Published 27 января, 08:44

Modified 27 января, 08:46

Updated 27 января, 08:46

В Первоуральске руководитель УК похитила более 18 миллионов рублей

В Первоуральске руководитель УК похитила более 18 миллионов рублей

27 января 2025, 08:44
Фото: Изображение Midjourney.
В Первоуральске директор Управляющей компании украла миллионы.

Следователи установили, что женщина, будучи директором УК, обслуживающей МКД в Первоуральске, с 2017 по 2023 год присвоила порядка 18,1 млн рублей. Обвиняемая выдавала указания подчиненным о переводе денег на свои счета и счета подконтрольных ей индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, начиная с весны 2019 она неоднократно меняла название своей фирмы, ее юридический адрес и подменяла директоров, находившихся под ее контролем.

Уголовное дело передано в суд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Ранее в Екатеринбурге мужчина оказался в больнице из-за бездействий управляющей компании.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Суд#Кража#Мошенничество#Управляющая компания#Мошенница#Екатеринбург#Инцидент
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