В Первоуральске руководитель УК похитила более 18 миллионов рублей

Posted 27 января, 08:44
Published 27 января, 08:44
Modified 27 января, 08:46
Updated 27 января, 08:46
Следователи установили, что женщина, будучи директором УК, обслуживающей МКД в Первоуральске, с 2017 по 2023 год присвоила порядка 18,1 млн рублей. Обвиняемая выдавала указания подчиненным о переводе денег на свои счета и счета подконтрольных ей индивидуальных предпринимателей.
Кроме того, начиная с весны 2019 она неоднократно меняла название своей фирмы, ее юридический адрес и подменяла директоров, находившихся под ее контролем.
Уголовное дело передано в суд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
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