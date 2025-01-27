В Свердловской области хотели продать тонны небезопасных рыбных консервов

Posted 27 января, 11:17
Published 27 января, 11:17
Modified 27 января, 11:19
Updated 27 января, 11:19
В середине января на Среднем Урале Россельхознадзор не допустил к реализации 270 тонн консервов из рыбы. Как рассказали в ведомстве, в ходе плановой проверки выяснилось, что организации нарушили правила обращения с пищевой продукцией и самовольно изменяли срок годности товара и продавали вместе со свежим.
Консервы продавали по всей России.
Напомним, ранее сообщалось, что 500 тонн просроченных консервов найдены на полках магазинов в Свердловской области.