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Posted 27 января, 11:17

Published 27 января, 11:17

Modified 27 января, 11:19

Updated 27 января, 11:19

В Свердловской области хотели продать тонны небезопасных рыбных консервов

В Свердловской области хотели продать тонны небезопасных рыбных консервов

27 января 2025, 11:17
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области не допустили реализацию опасных для здоровья консервов из рыбы.

В середине января на Среднем Урале Россельхознадзор не допустил к реализации 270 тонн консервов из рыбы. Как рассказали в ведомстве, в ходе плановой проверки выяснилось, что организации нарушили правила обращения с пищевой продукцией и самовольно изменяли срок годности товара и продавали вместе со свежим.

Консервы продавали по всей России.

Напомним, ранее сообщалось, что 500 тонн просроченных консервов найдены на полках магазинов в Свердловской области.

В российском регионе из магазинов массово изымают опасные для жизни консервы
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Проверка#Продукты#Екатеринбург#Консервы
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