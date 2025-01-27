В Свердловской области хотели продать тонны небезопасных рыбных консервов

В середине января на Среднем Урале Россельхознадзор не допустил к реализации 270 тонн консервов из рыбы. Как рассказали в ведомстве, в ходе плановой проверки выяснилось, что организации нарушили правила обращения с пищевой продукцией и самовольно изменяли срок годности товара и продавали вместе со свежим.