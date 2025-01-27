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Posted 27 января, 09:24

Published 27 января, 09:24

Modified 27 января, 09:26

Updated 27 января, 09:26

В Свердловской области ожидаются сильные снегопады

В Свердловской области ожидаются сильные снегопады

27 января 2025, 09:24
Фото: Изображение Midjourney.
28 января в Свердловской области ожидается метель.

Свердловские спасатели предупредили жителей региона о надвигающейся непогоде. Сильная метель может привести к пробкам и авариям на дорогах. В связи с этим автолюбителей просят быть внимательнее на дороге, соблюдать дистанцию, держаться умеренного скоростного режима, резко не перестраиваться из одной полосы в другую. Не стоит также отправляться в дальние поездки без острой необходимости.

В сильный снегопад безопаснее будет перестроиться в правый ряд, включить аварийные огни и переждать метель, сообщает МЧС России.

Ранее сообщалось, что движение автобусов ограничено из-за снега на трассе под Екатеринбургом.

На въезде в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге образовалась большая пробка из-за снега
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#Екатерина Смирнова#Общество#Снег#Погода#Природа#Екатеринбург
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