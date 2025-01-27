В Свердловской области ожидаются сильные снегопады

Posted 27 января, 09:24
Published 27 января, 09:24
Modified 27 января, 09:26
Updated 27 января, 09:26
Свердловские спасатели предупредили жителей региона о надвигающейся непогоде. Сильная метель может привести к пробкам и авариям на дорогах. В связи с этим автолюбителей просят быть внимательнее на дороге, соблюдать дистанцию, держаться умеренного скоростного режима, резко не перестраиваться из одной полосы в другую. Не стоит также отправляться в дальние поездки без острой необходимости.
В сильный снегопад безопаснее будет перестроиться в правый ряд, включить аварийные огни и переждать метель, сообщает МЧС России.
Ранее сообщалось, что движение автобусов ограничено из-за снега на трассе под Екатеринбургом.