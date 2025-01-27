В Свердловской области за неделю родилось 11 пар близнецов

Posted 27 января, 07:54
Published 27 января, 07:54
Modified 27 января, 07:56
Updated 27 января, 07:56
683 младенца родились в регионе за 7 дней с 20 по 26 января. Мальчиков за этот период родилось больше чем девочек: 356 и 327 соответственно, сообщает областной Минздрав. Среди новорожденных — 11 пар близнецов.
Почти треть рожениц стали мамами после 35 лет. Одна из женщин родила на этой неделе своего восьмого ребенка. 127 женщин стали мамами в третий раз.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области за неделю на свет появились 12 пар близнецов.