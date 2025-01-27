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Posted 27 января, 07:54

Published 27 января, 07:54

Modified 27 января, 07:56

Updated 27 января, 07:56

В Свердловской области за неделю родилось 11 пар близнецов

В Свердловской области за неделю родилось 11 пар близнецов

27 января 2025, 07:54
Фото: 1MI.
В Свердловской области за неделю более 120 женщин стали многодетными матерями.

683 младенца родились в регионе за 7 дней с 20 по 26 января. Мальчиков за этот период родилось больше чем девочек: 356 и 327 соответственно, сообщает областной Минздрав. Среди новорожденных — 11 пар близнецов.

Почти треть рожениц стали мамами после 35 лет. Одна из женщин родила на этой неделе своего восьмого ребенка. 127 женщин стали мамами в третий раз.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области за неделю на свет появились 12 пар близнецов.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Дети#Рождаемость#Демография#Рождение#Екатеринбург
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