Водитель автомобиля в Нижнем Тагиле сбил школьницу на Вагонке

Posted 27 января, 03:18
Published 27 января, 03:18
Modified 27 января, 03:20
Updated 27 января, 03:20
Девочка переходила дорогу на разрешающий сигнал. Она видела приближающийся транспорт и думала, что водитель остановится, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
При этом автомобилист сообщил, что он не ожидал увидеть девочку на пешеходном переходе, поэтому ему не удалось избежать аварии. Пострадавшего ребенка отвезли в медучреждение.
В отношении мужчины составили материал. Во время аварии он был в трезвом состоянии.
Напомним, 22 января 2025 года в Нижнем Тагиле девушка за рулем машины сбила женщину на Балакинской улице.