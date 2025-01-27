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Posted 27 января, 03:18

Published 27 января, 03:18

Modified 27 января, 03:20

Updated 27 января, 03:20

Водитель автомобиля в Нижнем Тагиле сбил школьницу на Вагонке

Водитель автомобиля в Нижнем Тагиле сбил школьницу на Вагонке

27 января 2025, 03:18
Фото: ГИБДД по Свердловской области.
В Нижнем Тагиле водитель машины LADA Granta сбил 12-летнюю девочку на Ленинградском проспекте.

Девочка переходила дорогу на разрешающий сигнал. Она видела приближающийся транспорт и думала, что водитель остановится, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

При этом автомобилист сообщил, что он не ожидал увидеть девочку на пешеходном переходе, поэтому ему не удалось избежать аварии. Пострадавшего ребенка отвезли в медучреждение.

В отношении мужчины составили материал. Во время аварии он был в трезвом состоянии.

Напомним, 22 января 2025 года в Нижнем Тагиле девушка за рулем машины сбила женщину на Балакинской улице.

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