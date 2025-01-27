Водитель грузовика погиб в ДТП на Тюменском тракте

Posted 27 января, 06:09
Published 27 января, 06:09
Modified 27 января, 06:11
Updated 27 января, 06:11
Водитель грузового транспорта Shacman вез щебень в сторону уральской столицы. В какой-то момент он оказался на встречной полосе и влетел в фуру Hino, которая рухнула набок, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.
В результате ЧП умер мужчина, сидевший за рулем Hino, до того, как приехали врачи. Другого водителя отвезли в медучреждение с различными травмами.
Напомним, 24 января 2025 года на трассе под Ирбитом случилась авария с участием автомобиля и грузовика, в которой погибла пассажирка легковой машины.