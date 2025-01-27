Врачи подмосковного города 5 раз меняли диагноз, пока мужчина умирал

Последующие дни прошли в борьбе за жизнь, но безуспешно. Позже Людмила узнала страшную новость: ее муж умер, при чем на момент диалога с врачом по телефону, его уже не было в живых. Сообщали разные версии времени смерти, что вызвало дополнительные подозрения.