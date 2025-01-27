Врачи подмосковного города 5 раз меняли диагноз, пока мужчина умирал

Posted 27 января, 10:07
Published 27 января, 10:07
Modified 27 января, 10:09
Updated 27 января, 10:09
46-летний житель подмосковного города Королёв, Виталий Милицкий, отец троих детей, внезапно столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем, которые привели к трагическому финалу. По словам его супруги, все началось с усталости и недомогания, но несмотря на это мужчина продолжал работать. Однако ситуация быстро ухудшилась: появились боли в животе, диарея, а затем и высокая температура.
После долгих уговоров жены мужчина обратился в частную клинику, откуда его незамедлительно госпитализировали в городскую больницу. Врачи сначала диагностировали у него язву желудка, а позже обнаружили еще и язву прямой кишки. Уже на данном этапе врачи стали пугать супругу онкологией, не сделав анализы.
Там точно будет все в метастазах. Я вам хочу сказать, что он у вас не жилец. Ничего хорошего не ждите, — пересказывает слова лечащего врача жена Людмила.
Женщина едва сдержала слезы, понимая, что надежды на выздоровление ее мужа практически нет. Тем временем Виталий продолжал верить в лучшее и готовиться к операции, которую ему наконец-то назначили. Однако вместо ожидаемого улучшения после операции наступило ухудшение состояния, сообщает «КП-Екатеринбург».
Виталия снова поместили в реанимацию, где выяснилось, что у него вовсе не рак, а острый перитонит. Затем врач решил, что это может быть туберкулез кишечника — болезнь, чаще встречающаяся у людей без определенного места жительства.
Такое обычно бывает у бомжей, но вы вроде в приличном доме живете, — сообщил врач по телефону Людмиле.
Последующие дни прошли в борьбе за жизнь, но безуспешно. Позже Людмила узнала страшную новость: ее муж умер, при чем на момент диалога с врачом по телефону, его уже не было в живых. Сообщали разные версии времени смерти, что вызвало дополнительные подозрения.
Прокуратура начала расследование, а Министерство здравоохранения организовало проверку деятельности Королёвской городской больницы. Людмила надеется, что справедливость восторжествует, и виновные понесут наказание. Но главное для нее сейчас — справиться с горем и объяснить детям, почему их любимый папа больше не вернется домой.