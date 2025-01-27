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Posted 27 января, 10:07

Published 27 января, 10:07

Modified 27 января, 10:09

Updated 27 января, 10:09

Врачи подмосковного города 5 раз меняли диагноз, пока мужчина умирал

Врачи подмосковного города 5 раз меняли диагноз, пока мужчина умирал

27 января 2025, 10:07
Фото: 1MI.
Жителю подмосковного города врачи городской больницы лечили сначала язву желудка, затем нашли язву прямой кишки, но пугали явной онкологией, не сделав биопсии. После операции решили, что это острый перитонит, но позже предположили, что это туберкулез кишечника. Мужчина скончался.

46-летний житель подмосковного города Королёв, Виталий Милицкий, отец троих детей, внезапно столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем, которые привели к трагическому финалу. По словам его супруги, все началось с усталости и недомогания, но несмотря на это мужчина продолжал работать. Однако ситуация быстро ухудшилась: появились боли в животе, диарея, а затем и высокая температура.

После долгих уговоров жены мужчина обратился в частную клинику, откуда его незамедлительно госпитализировали в городскую больницу. Врачи сначала диагностировали у него язву желудка, а позже обнаружили еще и язву прямой кишки. Уже на данном этапе врачи стали пугать супругу онкологией, не сделав анализы.

Там точно будет все в метастазах. Я вам хочу сказать, что он у вас не жилец. Ничего хорошего не ждите, — пересказывает слова лечащего врача жена Людмила.
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Женщина едва сдержала слезы, понимая, что надежды на выздоровление ее мужа практически нет. Тем временем Виталий продолжал верить в лучшее и готовиться к операции, которую ему наконец-то назначили. Однако вместо ожидаемого улучшения после операции наступило ухудшение состояния, сообщает «КП-Екатеринбург».

Виталия снова поместили в реанимацию, где выяснилось, что у него вовсе не рак, а острый перитонит. Затем врач решил, что это может быть туберкулез кишечника — болезнь, чаще встречающаяся у людей без определенного места жительства.

Такое обычно бывает у бомжей, но вы вроде в приличном доме живете, — сообщил врач по телефону Людмиле.
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Последующие дни прошли в борьбе за жизнь, но безуспешно. Позже Людмила узнала страшную новость: ее муж умер, при чем на момент диалога с врачом по телефону, его уже не было в живых. Сообщали разные версии времени смерти, что вызвало дополнительные подозрения.

Прокуратура начала расследование, а Министерство здравоохранения организовало проверку деятельности Королёвской городской больницы. Людмила надеется, что справедливость восторжествует, и виновные понесут наказание. Но главное для нее сейчас — справиться с горем и объяснить детям, почему их любимый папа больше не вернется домой.

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