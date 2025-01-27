Все из-за бутылки водки: екатеринбуржец залез на крышу дома и угрожал все взорвать

Posted 27 января, 10:58
Published 27 января, 10:58
Modified 27 января, 11:00
Updated 27 января, 11:00
26 января 2025 года в Екатеринбурге на улице Кировградской мужчина залез на крышу дома. При этом он угрожал все взорвать. Причиной такого поступка стала разбитая женой бутылка водки, которой не понравилось, что ее супруг устроил пьянку в выходной день.
Свердловчанин обзвонил экстренные службы, при этом просил помощи психолога. Приехали сотрудники правоохранительных органов и отвезли его в СИЗО, пишет Ура.ру. Теперь дебоширу грозит наказание за мелкое хулиганство.
Напомним, что ранее в Екатеринбурге неадекватный автомобилист повредил автобус и грозился расправой водителю.