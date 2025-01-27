Все из-за бутылки водки: екатеринбуржец залез на крышу дома и угрожал все взорвать

26 января 2025 года в Екатеринбурге на улице Кировградской мужчина залез на крышу дома. При этом он угрожал все взорвать. Причиной такого поступка стала разбитая женой бутылка водки, которой не понравилось, что ее супруг устроил пьянку в выходной день.