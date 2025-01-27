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Posted 27 января, 10:58

Published 27 января, 10:58

Modified 27 января, 11:00

Updated 27 января, 11:00

Житель Екатеринбурга из-за бутылки водки грозился взорвать дом

Все из-за бутылки водки: екатеринбуржец залез на крышу дома и угрожал все взорвать

27 января 2025, 10:58
Фото: 1MI.

Житель Екатеринбурга из-за бутылки водки грозился взорвать дом

Жена разбила бутылку водки супруга в Екатеринбурге. Из-за этого он залез на крышу дома и обещал все взорвать.

26 января 2025 года в Екатеринбурге на улице Кировградской мужчина залез на крышу дома. При этом он угрожал все взорвать. Причиной такого поступка стала разбитая женой бутылка водки, которой не понравилось, что ее супруг устроил пьянку в выходной день.

Свердловчанин обзвонил экстренные службы, при этом просил помощи психолога. Приехали сотрудники правоохранительных органов и отвезли его в СИЗО, пишет Ура.ру. Теперь дебоширу грозит наказание за мелкое хулиганство.

Напомним, что ранее в Екатеринбурге неадекватный автомобилист повредил автобус и грозился расправой водителю.

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