Вся «морда» всмятку: в Нижнем Тагиле у НТМК столкнулись ВАЗ-2115 и внедорожник

Posted 27 января, 16:05
Published 27 января, 16:05
Modified 27 января, 16:15
Updated 27 января, 16:15
На Тагилстрое недалеко от главной проходной НТМК, около остановки ЖБИ, столкнулось 2 автомобиля. Житель Нижнего Тагила, направляющийся с работы домой, заметил на дороге темный автомобиль марки ВАЗ-2115, который лежал на боку у обочины. Вся передняя часть транспортного средства сильно повреждена. Вблизи находился, предположительно, Renault Duster, на задней части которого виднелись внушительные следы повреждений в виде вмятин.
У «пятнашки» весь перед всмятку, она на боку у обочины валяется. Видимо, в заднюю часть внедорожнику влетела, потому что у него тоже вмятины жесткие. У Рено все подушки безопасности даже выстрелили, — сообщает корреспонденту TagilCity.ru очевидец Денис.
Вокруг места происшествия много других машин. Многие, проезжая мимо, останавливаются и предлагают свою помощь. По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проводиться проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.