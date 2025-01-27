Вся «морда» всмятку: в Нижнем Тагиле у НТМК столкнулись ВАЗ-2115 и внедорожник

На Тагилстрое недалеко от главной проходной НТМК, около остановки ЖБИ, столкнулось 2 автомобиля. Житель Нижнего Тагила, направляющийся с работы домой, заметил на дороге темный автомобиль марки ВАЗ-2115, который лежал на боку у обочины. Вся передняя часть транспортного средства сильно повреждена. Вблизи находился, предположительно, Renault Duster, на задней части которого виднелись внушительные следы повреждений в виде вмятин.