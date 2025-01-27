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Posted 27 января, 16:05

Published 27 января, 16:05

Modified 27 января, 16:15

Updated 27 января, 16:15

В Нижнем Тагиле в результате ДТП с внедорожником на бок перевернуло ВАЗ-2115

Вся «морда» всмятку: в Нижнем Тагиле у НТМК столкнулись ВАЗ-2115 и внедорожник

27 января 2025, 16:05
Фото: 1MI.

В Нижнем Тагиле в результате ДТП с внедорожником на бок перевернуло ВАЗ-2115

27 января, по предварительным данным, около 20:00–21:00 у НТМК столкнулись ВАЗ-2115 и внедорожник. Отечественный автомобиль перевернулся в результате ДТП. Обстоятельства произошедшего уточняются.

На Тагилстрое недалеко от главной проходной НТМК, около остановки ЖБИ, столкнулось 2 автомобиля. Житель Нижнего Тагила, направляющийся с работы домой, заметил на дороге темный автомобиль марки ВАЗ-2115, который лежал на боку у обочины. Вся передняя часть транспортного средства сильно повреждена. Вблизи находился, предположительно, Renault Duster, на задней части которого виднелись внушительные следы повреждений в виде вмятин.

У «пятнашки» весь перед всмятку, она на боку у обочины валяется. Видимо, в заднюю часть внедорожнику влетела, потому что у него тоже вмятины жесткие. У Рено все подушки безопасности даже выстрелили, — сообщает корреспонденту TagilCity.ru очевидец Денис.

Вокруг места происшествия много других машин. Многие, проезжая мимо, останавливаются и предлагают свою помощь. По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проводиться проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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