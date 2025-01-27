Зачем шеф-повара льют ледяную воду в кипящие пельмени — ответ вас удивит

Рубрика Еда и напитки

Опытные кулинары при варке пельменей иногда добавляют в кастрюлю холодную воду. Кажется, что этот прием противоречит логике. Но так ли это на самом деле? Оказывается, холодная вода может полностью изменить текстуру и вкус блюда. Как же это работает?