Зачем шеф-повара льют ледяную воду в кипящие пельмени — ответ вас удивит

Posted 27 января, 13:50
Published 27 января, 13:50
Modified 27 января, 13:52
Updated 27 января, 13:52
Многие удивляются, когда в процессе варки пельменей шеф-повар командует подопечным: «Добавьте пару ложек холодной воды!» И это действительно очень важный момент.
Добавление холодной воды предотвращает расползание теста. Когда пельмени варятся, оно может слишком быстро размягчиться и потерять свою упругость. Холодная вода резко снижает температуру кипения, что позволяет остановить этот процесс — тесто сохраняет структуру. Вместе с тем фарш продолжает готовиться, но благодаря этому простому трюку он остается сочным, не отдавая все соки кипящей воде.
А меняется ли вкус пельменей? Да! Этот простой процесс делает блюдо более сбалансированным: тесто не перекипает, начинка сохраняет свою текстуру, в итоге каждый пельмень получается как из ресторанной кухни.
Добавлять холодную воду нужно в строго определенный момент, когда пельмени всплывают и начинают активно «плясать» на кипящей поверхности. Некоторые кулинары вместо воды бросают в кастрюлю кубики льда, что также допустимо, однако несколько удлиняет процесс варки.
Добавление холодной воды при варке пельменей — простой, но эффективный трюк, который позволяет сохранить их вкус и текстуру. Этот способ идеально подходит как для домашних пельменей, так и для магазинных вариантов, — уверяют эксперты портала ProKazan.
Метод с холодной водой особенно эффективен для классического пельменного теста на воде и яйце.
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