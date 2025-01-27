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Posted 27 января, 16:16

Published 27 января, 16:16

Modified 27 января, 16:18

Updated 27 января, 16:18

Продлен арест тагильским газовщикам, которых задержали после взрыва многоэтажки

Задержанным после взрыва дома газовщикам из Нижнего Тагила продлили арест

27 января 2025, 16:16
Фото: Изображение Midjourney.

Продлен арест тагильским газовщикам, которых задержали после взрыва многоэтажки

Сюжет
Жилой дом взорвался в Нижнем Тагиле
Трое газовщиков, которых обвиняют в оказании небезопасных услуг, повлекших взрыв бытового газа в Нижнем Тагиле, останутся в СИЗО. Суд в Екатеринбурге продлил срок ареста.

Суд Ленинского района города Екатеринбурга принял решение о продлении срока домашнего ареста мастера Максима Гривского, а также двух сотрудников компании «Газекс» — слесарей Александра Алимова и Александры Ерыкиной. Их задержали в первых числах августа после того, как в результате взрыва газа обрушился дом, расположенный на улице Сибирской, 81, в Нижнем Тагиле, говорится в официальном сообщении пресс-службы суда.

О продлении меры пресечения ходатайствовали следователи. Обвиняемые останутся в заключении до до 1 мая 2025.

Как установлено в ходе предварительного разбирательства, 1 августа этого года на улице Сибирской в Нижнем Тагиле произошел взрыв бытового газа, который привел к обрушению части пятиэтажки. В этот дом накануне трагедии с проверкой приходили задержанные работники, однако, согласно материалам следствия, они не выявили нарушений в работе оборудования. Сами обвиняемые свою причастность к произошедшему полностью отрицают. В результате случившейся аварии трагически погибли 11 человек.

Все подробности вы можете прочитать в сюжете TagilCity.ru.

Автор песни «Вечной молодой, вечно пьяный» попал в СИЗО Екатеринбурга
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