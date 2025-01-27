Задержанным после взрыва дома газовщикам из Нижнего Тагила продлили арест

Как установлено в ходе предварительного разбирательства, 1 августа этого года на улице Сибирской в Нижнем Тагиле произошел взрыв бытового газа, который привел к обрушению части пятиэтажки. В этот дом накануне трагедии с проверкой приходили задержанные работники, однако, согласно материалам следствия, они не выявили нарушений в работе оборудования. Сами обвиняемые свою причастность к произошедшему полностью отрицают. В результате случившейся аварии трагически погибли 11 человек.