Задержанным после взрыва дома газовщикам из Нижнего Тагила продлили арест

Posted 27 января, 16:16
Published 27 января, 16:16
Modified 27 января, 16:18
Updated 27 января, 16:18
Суд Ленинского района города Екатеринбурга принял решение о продлении срока домашнего ареста мастера Максима Гривского, а также двух сотрудников компании «Газекс» — слесарей Александра Алимова и Александры Ерыкиной. Их задержали в первых числах августа после того, как в результате взрыва газа обрушился дом, расположенный на улице Сибирской, 81, в Нижнем Тагиле, говорится в официальном сообщении пресс-службы суда.
О продлении меры пресечения ходатайствовали следователи. Обвиняемые останутся в заключении до до 1 мая 2025.
Как установлено в ходе предварительного разбирательства, 1 августа этого года на улице Сибирской в Нижнем Тагиле произошел взрыв бытового газа, который привел к обрушению части пятиэтажки. В этот дом накануне трагедии с проверкой приходили задержанные работники, однако, согласно материалам следствия, они не выявили нарушений в работе оборудования. Сами обвиняемые свою причастность к произошедшему полностью отрицают. В результате случившейся аварии трагически погибли 11 человек.
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