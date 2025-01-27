Жене тагильчанина-участника СВО на 8 месяцев задержали положенные выплаты

Posted 27 января, 12:07
Published 27 января, 12:07
Modified 27 января, 12:09
Updated 27 января, 12:09
Житель Нижнего Тагила участвовал в спецоперации с мая 2023 года. В марте прошлого года он был официально признан без вести пропавшим. В рамках установленного порядка, в подобных ситуациях военнослужащим продолжают начислять денежное довольствие для поддержки семьи. Однако, в данном случае, после присвоения статуса «без вести пропавший», выплаты прекратились.
Отчаявшись сама решить проблему, жена бойца обратилась за помощью к депутату Максиму Иванову. Он направил запрос в военную прокуратуру ЦВО. Проверка выявила факт нарушения со стороны воинской части и вскоре выплаты были возобновлены. Супруга военнослужащего подтвердила получение первых средств.
Несмотря на положительное решение, ситуация остается на контроле до полного погашения задолженности перед семьей военнослужащего, сообщил Иванов.
Ранее семью с пятью детьми из Свердловской области оставили без положенных выплат после гибели отца на СВО.