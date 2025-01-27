Жене тагильчанина-участника СВО на 8 месяцев задержали положенные выплаты

Житель Нижнего Тагила участвовал в спецоперации с мая 2023 года. В марте прошлого года он был официально признан без вести пропавшим. В рамках установленного порядка, в подобных ситуациях военнослужащим продолжают начислять денежное довольствие для поддержки семьи. Однако, в данном случае, после присвоения статуса «без вести пропавший», выплаты прекратились.