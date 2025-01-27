tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 января, 12:07

Published 27 января, 12:07

Modified 27 января, 12:09

Updated 27 января, 12:09

Жене тагильчанина-участника СВО на 8 месяцев задержали положенные выплаты

Жене тагильчанина-участника СВО на 8 месяцев задержали положенные выплаты

27 января 2025, 12:07
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле жене пропавшего без вести в зоне СВО бойца возобновили положенные выплаты после 8-ми месяцев задержки.

Житель Нижнего Тагила участвовал в спецоперации с мая 2023 года. В марте прошлого года он был официально признан без вести пропавшим. В рамках установленного порядка, в подобных ситуациях военнослужащим продолжают начислять денежное довольствие для поддержки семьи. Однако, в данном случае, после присвоения статуса «без вести пропавший», выплаты прекратились.

Отчаявшись сама решить проблему, жена бойца обратилась за помощью к депутату Максиму Иванову. Он направил запрос в военную прокуратуру ЦВО. Проверка выявила факт нарушения со стороны воинской части и вскоре выплаты были возобновлены. Супруга военнослужащего подтвердила получение первых средств.

Несмотря на положительное решение, ситуация остается на контроле до полного погашения задолженности перед семьей военнослужащего, сообщил Иванов.

Ранее семью с пятью детьми из Свердловской области оставили без положенных выплат после гибели отца на СВО.

«Погиб так и не дождавшись денег»: бойцам СВО задерживают региональную выплату
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Выплаты#Екатеринбург#Инцидент#СВО#Боец СВО#Зона СВО
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика