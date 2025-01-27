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Posted 27 января, 10:17

Published 27 января, 10:17

Modified 27 января, 10:19

Updated 27 января, 10:19

Женщине в Екатеринбурге обезобразили лицо во время процедуры в салоне красоты

Женщине в Екатеринбурге обезобразили лицо во время процедуры в салоне красоты

27 января 2025, 10:17
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге местной жительнице неудачно провели процедуру удаления татуажа с лица.

Женщина посещала салон с сентября 2023 года по ноябрь 2024 года для того, чтобы убрать татуаж бровей. В результате у екатеринбурженки оказалось повреждено лицо, рассказали в пресс-службе регионального СК.

Выяснилось, что у данного салона не было лицензии на работу с лазерными устройствами. В областном Следкоме проводится проверка. Исполняющий обязанности руководителя местного ведомства Константин Мирошниченко доложит о результатах и принятом решении Александру Бастрыкину.

Напомним, в Нижнем Тагиле водитель речного судна был оштрафован за отсутствие лицензии.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Проверка#Лицензия#Салон красоты#Косметология#Екатеринбург#Инцидент#Проблемы со здоровьем
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