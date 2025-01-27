Женщине в Екатеринбурге обезобразили лицо во время процедуры в салоне красоты

Posted 27 января, 10:17
Published 27 января, 10:17
Modified 27 января, 10:19
Updated 27 января, 10:19
Женщина посещала салон с сентября 2023 года по ноябрь 2024 года для того, чтобы убрать татуаж бровей. В результате у екатеринбурженки оказалось повреждено лицо, рассказали в пресс-службе регионального СК.
Выяснилось, что у данного салона не было лицензии на работу с лазерными устройствами. В областном Следкоме проводится проверка. Исполняющий обязанности руководителя местного ведомства Константин Мирошниченко доложит о результатах и принятом решении Александру Бастрыкину.
Напомним, в Нижнем Тагиле водитель речного судна был оштрафован за отсутствие лицензии.