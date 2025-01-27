Житель Шалинского района отправится в тюрьму на 10 лет за избиение до смерти

Posted 27 января, 08:42
Published 27 января, 08:42
Modified 27 января, 08:44
Updated 27 января, 08:44
Свердловчанин употреблял алкоголь со своими знакомыми. В какой-то момент мужчины стали ругаться, в результате чего осужденный схватил свою трость и стал его бить. После этого он набросился и на женщину, рассказал помощник главы областного СК Александр Шульга.
Женщина от полученных травм вскоре умерла, а пострадавшего мужчину отвезли в медучреждение. Нападавшего задержали. Известно, что он был ранее дважды судим за оборот наркотиков и кражу, рассказал глава пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.
Суд приговорил обвиняемого к 10 годам тюремного заключения в ИК строгого режима.
Напомним, жителя Серова отправили на принудительное лечение в психлечебницу за убийство табуреткой соседа по палате в больнице.