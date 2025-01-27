Житель Шалинского района отправится в тюрьму на 10 лет за избиение до смерти

Свердловчанин употреблял алкоголь со своими знакомыми. В какой-то момент мужчины стали ругаться, в результате чего осужденный схватил свою трость и стал его бить. После этого он набросился и на женщину, рассказал помощник главы областного СК Александр Шульга.