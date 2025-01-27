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Posted 27 января, 08:42

Published 27 января, 08:42

Modified 27 января, 08:44

Updated 27 января, 08:44

Житель Шалинского района отправится в тюрьму на 10 лет за избиение до смерти

Житель Шалинского района отправится в тюрьму на 10 лет за избиение до смерти

27 января 2025, 08:42
Фото: 1MI.
В Шалинском районе ранее судимый местный житель избил тростью мужчину и женщину. Происшествие случилось 13 мая 2024 года.

Свердловчанин употреблял алкоголь со своими знакомыми. В какой-то момент мужчины стали ругаться, в результате чего осужденный схватил свою трость и стал его бить. После этого он набросился и на женщину, рассказал помощник главы областного СК Александр Шульга.

Женщина от полученных травм вскоре умерла, а пострадавшего мужчину отвезли в медучреждение. Нападавшего задержали. Известно, что он был ранее дважды судим за оборот наркотиков и кражу, рассказал глава пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.

Суд приговорил обвиняемого к 10 годам тюремного заключения в ИК строгого режима.

Напомним, жителя Серова отправили на принудительное лечение в психлечебницу за убийство табуреткой соседа по палате в больнице.

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