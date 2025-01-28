29 января в Свердловской области продолжатся сильные снегопады

Posted 28 января, 12:54
Published 28 января, 12:54
Modified 28 января, 12:56
Updated 28 января, 12:56
В регионе продолжает идти сильный снег. Да дорогах области возможно образование заторов и пробок. В связи с этим спасатели напоминают автолюбителям о необходимости соблюдать дистанцию. Также нельзя превышать скорость и совершать резкие перестроения из одной полосы в другую.
Во время непогоды не стоит отправляться в дальние поездки без особой необходимости. Очень сильный снегопад лучше переждать на обочине, включив аварийную сигнализацию.
Пешеходам тоже необходимо быть аккуратными и избегать передвижения вблизи неустойчивых конструкций, напоминают спасатели.
Напомним, больше 300 машин в Екатеринбурге вышли на уборку улиц от снега.