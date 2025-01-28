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Posted 28 января, 12:54

Published 28 января, 12:54

Modified 28 января, 12:56

Updated 28 января, 12:56

29 января в Свердловской области продолжатся сильные снегопады

29 января в Свердловской области продолжатся сильные снегопады

28 января 2025, 12:54
Фото: 1MI.
Мощные снегопады продолжают идти на Среднем Урале.

В регионе продолжает идти сильный снег. Да дорогах области возможно образование заторов и пробок. В связи с этим спасатели напоминают автолюбителям о необходимости соблюдать дистанцию. Также нельзя превышать скорость и совершать резкие перестроения из одной полосы в другую.

Во время непогоды не стоит отправляться в дальние поездки без особой необходимости. Очень сильный снегопад лучше переждать на обочине, включив аварийную сигнализацию.

Пешеходам тоже необходимо быть аккуратными и избегать передвижения вблизи неустойчивых конструкций, напоминают спасатели.

Напомним, больше 300 машин в Екатеринбурге вышли на уборку улиц от снега.

На въезде в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге образовалась большая пробка из-за снега
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Снег#Погода#Природа#Екатеринбург
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