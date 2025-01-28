29 января в Свердловской области продолжатся сильные снегопады

В регионе продолжает идти сильный снег. Да дорогах области возможно образование заторов и пробок. В связи с этим спасатели напоминают автолюбителям о необходимости соблюдать дистанцию. Также нельзя превышать скорость и совершать резкие перестроения из одной полосы в другую.