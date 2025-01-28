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Posted 28 января, 10:32

Published 28 января, 10:32

Modified 28 января, 10:34

Updated 28 января, 10:34

Больше 300 машин в Екатеринбурге вышли на уборку улиц от снега

Больше 300 машин в Екатеринбурге вышли на уборку улиц от снега

28 января 2025, 10:32
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге коммунальщики вышли очищать дороги от снегопада 28 января 2025 года.

Из города на данный момент вывезено около пяти тысяч тонн снега. Также рабочие посыпали дороги и тротуары противогололедными материалами, рассказали в пресс-службе мэрии уральской столицы.

На улицы вышло более 300 снегоуборочной техники: снегопогрузчики, бульдозеры, грейдеры и другие машины.

Напомним, в Нижнем Тагиле коммунальщики работают в режиме повышенной готовности из-за прогнозируемого снегопада в городе.

В Свердловской области ожидаются сильные снегопады
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#Елизавета Зиборова#Общество#Город#Снегопад#Коммунальщики#Мэрия#Снегоуборочная техника#Уборка снега#Улицы#Екатеринбург
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