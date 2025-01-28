Больше 300 машин в Екатеринбурге вышли на уборку улиц от снега

Posted 28 января, 10:32
Published 28 января, 10:32
Modified 28 января, 10:34
Updated 28 января, 10:34
Из города на данный момент вывезено около пяти тысяч тонн снега. Также рабочие посыпали дороги и тротуары противогололедными материалами, рассказали в пресс-службе мэрии уральской столицы.
На улицы вышло более 300 снегоуборочной техники: снегопогрузчики, бульдозеры, грейдеры и другие машины.
Напомним, в Нижнем Тагиле коммунальщики работают в режиме повышенной готовности из-за прогнозируемого снегопада в городе.