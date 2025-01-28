Бульонные кубики: магия вкуса или опасный химический фокус?

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Влияние на здоровье: горькая правда Кулинарные особенности и альтернативы А как поступают повара в ресторанах и кафе?

Многие хозяйки используют бульонные кубики для приготовления супов и гарниров. Но задумывались ли вы когда-нибудь, что скрывается за этими крохотными «волшебниками вкуса»? Давайте разберемся, насколько они безопасны, и как на самом деле влияют на здоровье и вкус блюд.