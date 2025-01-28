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Posted 28 января, 13:04

Published 28 января, 13:04

Modified 28 января, 13:06

Updated 28 января, 13:06

Бульонные кубики: магия вкуса или опасный химический фокус?

Бульонные кубики: магия вкуса или опасный химический фокус?

28 января 2025, 13:04
Фото: Photo by Bluebird Provisions on Unsplash.
Рубрика
Еда и напитки
Многие хозяйки используют бульонные кубики для приготовления супов и гарниров. Но задумывались ли вы когда-нибудь, что скрывается за этими крохотными «волшебниками вкуса»? Давайте разберемся, насколько они безопасны, и как на самом деле влияют на здоровье и вкус блюд.

Влияние на здоровье: горькая правда

Знаете ли вы, что в бульонном кубике настоящего мяса может быть всего 1-2%? Остальное — это целый химический коктейль из усилителей вкуса, консервантов и соли. И вот тут-то начинается самое интересное! Производители частенько маскируют не самый полезный состав под красивыми словами вроде «натуральные ароматизаторы» или «идентичные натуральным вещества».

Регулярное употребление бульонных кубиков может привести к повышению артериального давления, задержке жидкости в организме, проблемам с пищеварением, аллергическим реакциям.

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Избыток натрия повышает риски артериальной гипертензии и связанных с ней серьезных заболеваний сердца. Кроме этого, есть ряд заболеваний, при которых рекомендуется диета с низким содержанием соли. В этом списке гипертония, почечная недостаточность, остеопороз, заболевания щитовидной железы, — отмечает диетолог-эндокринолог, кандидат медицинских наук Елена Сюракшина.

Кулинарные особенности и альтернативы

Да, бульонные кубики могут моментально придать блюду насыщенный вкус, но какой ценой? Для приготовления бульонов врачи советуют использовать:

  • Натуральные овощные отвары;
  • Домашние бульоны;
  • Сушеные травы и специи.
Бульонные кубики улучшают вкус блюд, но могут быть опасны для здоровья
Бульонные кубики улучшают вкус блюд, но могут быть опасны для здоровья. Фото: Изображение Midjourney

А как поступают повара в ресторанах и кафе?

К сожалению, заведения общепита активно пользуются подобными добавками. И это не удивительно: ведь им нужно накормить целую ораву посетителей быстро и вкусно.

Обычно заведения общественного питания закупают бульоны в порошке и большими упаковками, что делает их удобными для массового приготовления блюд, — утверждают эксперты портала инноваций «iG-Store».

Увлекаться бульонными кубиками не стоит, если вы заботитесь о здоровье и питании. Они часто содержат искусственные добавки и усилители вкуса — например, глутамат натрия, и могут вызывать задержку воды в организме. Лучше готовить бульоны из натуральных ингредиентов, чтобы сохранить пользу и вкус без вреда для организма.

Ранее шеф-повар раскрыл секрет ароматного и прозрачного бульона.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Свердловская область#Здоровье#Питание#Кулинария#КЦ#Еда и напитки#Супы#Бульонные кубики#Искусственные добавки#Натуральные ингредиенты#Глутамат натрия
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